2026 Dünya Kupası Tahmin Oyunu

2026 Dünya Kupası heyecanı başlıyor, tahmin sırası şimdi sende! Grupları sırala, eleme turlarını tahmin et ve kupayı kimin kaldıracağını seç. Kendi turnuva senaryonu oluştur, ardından sonuç kartını sosyal medyada paylaşarak arkadaşlarına meydan oku. Futbol tutkusunu tahminlerinle birleştir ve Dünya Kupası atmosferini baştan sona yaşa!