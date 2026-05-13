Torunu Baran Tatlıses’ten İbrahim Tatlıses’e Tehdit Suçlaması!

Ünlü sanatçı, “Çocuklarıma kuruş yok, tüm mirasımı devlete bırakacağım” diyerek adeta rest çekmiş; bazı çocuklarını mirasından men edeceğini açıkça dile getirmişti. Bu çıkış sonrası aile içinde ipler iyice kopmuştu.

Başta oğlu Ahmet Tatlıses ile yaşadığı kriz, karşılıklı davalar ve ağır suçlamalarla gündeme gelmişti. Ahmet Tatlıses, babasının kararlarının arkasında sağlık sorunları olabileceğini iddia ederken; geçmişte yaşadıklarına dair çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Öte yandan kızı Dilan Çıtak da babasıyla yaşadığı gerilim sonrası “Tatlıses” soyadını kullanmayı bırakmış ve yasal haklarından vazgeçmeyeceğini duyurmuştu.

Tüm bu tartışmaların merkezinde ise devasa bir servet yer alıyor. İstanbul’dan Bodrum’a, İzmir’den Şanlıurfa’ya uzanan onlarca daire, villa ve arsa; aile içindeki krizin büyümesinde önemli rol oynuyor. Hatta Tatlıses’in hastaneye kaldırıldığı dönemde küs olduğu çocuklarının ziyaretine rağmen, taburcu olduktan sonra “A harfini hayatımdan sildim” diyerek geri adım atmaması da dikkat çekmişti.