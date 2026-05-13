article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Torunu Baran Tatlıses’ten İbrahim Tatlıses’e Tehdit Suçlaması!

Torunu Baran Tatlıses’ten İbrahim Tatlıses’e Tehdit Suçlaması!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.05.2026 - 13:40

Arabesk müziğin efsane isimlerinden İbrahim Tatlıses, bu kez şarkılarıyla değil aile içindeki gerilimle gündemde. Yıllardır zaman zaman gündeme gelen Tatlıses ailesindeki krizler, son dönemde miras tartışmalarıyla yeniden alevlenmişti. Ancak işler bu kez çok daha sert bir noktaya taşındı. Ünlü sanatçının torunu Baran Tatlıses’in yaptığı açıklamalar, aile içindeki tansiyonu adeta zirveye çıkardı. Sosyal medyada paylaşılan o sözler kısa sürede gündem olurken, olayın yargıya taşınacağı iddiası da dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İbrahim Tatlıses ve çocukları arasındaki miras tartışması magazin gündeminin eskimeyen başlıklarından biri.

İbrahim Tatlıses ve çocukları arasındaki miras tartışması magazin gündeminin eskimeyen başlıklarından biri.

Ünlü sanatçı, “Çocuklarıma kuruş yok, tüm mirasımı devlete bırakacağım” diyerek adeta rest çekmiş; bazı çocuklarını mirasından men edeceğini açıkça dile getirmişti. Bu çıkış sonrası aile içinde ipler iyice kopmuştu.

Başta oğlu Ahmet Tatlıses ile yaşadığı kriz, karşılıklı davalar ve ağır suçlamalarla gündeme gelmişti. Ahmet Tatlıses, babasının kararlarının arkasında sağlık sorunları olabileceğini iddia ederken; geçmişte yaşadıklarına dair çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Öte yandan kızı Dilan Çıtak da babasıyla yaşadığı gerilim sonrası “Tatlıses” soyadını kullanmayı bırakmış ve yasal haklarından vazgeçmeyeceğini duyurmuştu.

Tüm bu tartışmaların merkezinde ise devasa bir servet yer alıyor. İstanbul’dan Bodrum’a, İzmir’den Şanlıurfa’ya uzanan onlarca daire, villa ve arsa; aile içindeki krizin büyümesinde önemli rol oynuyor. Hatta Tatlıses’in hastaneye kaldırıldığı dönemde küs olduğu çocuklarının ziyaretine rağmen, taburcu olduktan sonra “A harfini hayatımdan sildim” diyerek geri adım atmaması da dikkat çekmişti.

Baran Tatlıses’in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ise ortalığı karıştırdı.

Baran Tatlıses’in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ise ortalığı karıştırdı.

Dedesi tarafından annesi ve kız kardeşi üzerinden tehdit edildiğini öne süren Baran Tatlıses, hakarete uğradığını da iddia ederek konuyu yargıya taşıyacağını duyurdu. “Avukatım delillerle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunacaktır” sözleriyle sürecin resmiyete döküleceğini açıkça ifade etti. 

'Dedem İbrahim Tatlıses tarafından bir zat annem ve kız kardeşim ile tehdit edildim ve üstüne hakarete uğradım. Avukatım delillerle birlikte gerekli yasal adımları konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacaktır. Herkesin bilgisine sunarım.'

Kısacası Tatlıses ailesinde sular bir kez daha durulmuyor. Taraflardan yeni açıklamalar gelip gelmeyeceği ve sürecin hukuki boyuta nasıl taşınacağı ise şimdiden merak konusu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın