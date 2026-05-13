article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Nikbinler Polemiğine Oğuzhan Uğur’dan Net Tavır: Tan Taşçı ve Murat Dalkılıç İçin Konuştu!

Nikbinler Polemiğine Oğuzhan Uğur’dan Net Tavır: Tan Taşçı ve Murat Dalkılıç İçin Konuştu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.05.2026 - 13:05

Magazin ve müzik dünyasının gündeminden düşmeyen Saygı1 gecesi, bu kez sahnedeki performanslardan çok sonrasında patlayan polemiklerle konuşuluyor. Mustafa Sandal için düzenlenen gecede Nikbinler’in performansı sonrası başlayan “yapay zeka” tartışması büyüdükçe büyüdü, taraflar çoğaldı, tansiyon ise iyice yükseldi. Son olarak Oğuzhan Uğur’un yaptığı yorum ise tartışmaya bambaşka bir boyut kazandırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her şey Nikbinler’in Saygı1 Mustafa Sandal gecesinde sergilediği “Denize Doğru” performansıyla başladı.

Her şey Nikbinler’in Saygı1 Mustafa Sandal gecesinde sergilediği “Denize Doğru” performansıyla başladı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası birçok kullanıcı vokalin “fazla kusursuz” olduğunu iddia ederek yapay zeka kullanıldığı yönünde yorumlar yaptı. Bu iddialar kısa sürede müzik dünyasına da sıçradı. Murat Dalkılıç isim vermeden yaptığı paylaşımda “yapay zekanın söylediği şarkıyı kendi söylüyormuş gibi yapan biri” diyerek göndermede bulunurken, Tan Taşçı da playback ve sahne samimiyeti üzerinden sert eleştiriler yöneltti.

Tartışmalar büyürken gecenin sahibi Mustafa Sandal ise Nikbinler’e açık destek verdi. Solist Berika Karadağ’ın çıplak ses kaydını paylaşan Sandal, “Benim için bu tartışma kapanmıştır” diyerek genç müzisyenlerin arkasında durdu. Ancak bu destek bile tartışmaları durdurmaya yetmedi. Cüneyt Özdemir’in de dahil olmasıyla taraflar adeta ikiye bölündü.

Fakat asıl kırılma noktası Nikbinler cephesinden gelen sert açıklama oldu.

Fakat asıl kırılma noktası Nikbinler cephesinden gelen sert açıklama oldu.

Berika Karadağ, kendilerini eleştiren isimlere oldukça ağır sözlerle yüklenerek “Şimdiye kadar sahnede arkasına 7-8 tane back vokal alıp, ismini bilmediğim binlerce program kullanarak Harbiye’ye kadar ses kayıtlarıyla çıkan kişiler, ben sanatçı demiyorum; kişiler ve şarkıcılar yorum yapıyor. Herkes önce kapısının önünü bir süpürsün sonra bakarsınız. Haddiniz de yok yani, böyle bir haddi vermiyorum” çıkışıyla gündemi bir kez daha alevlendirdi.

Detaylardan bahsetmiştik:

Tam da bu noktada Oğuzhan Uğur’dan gelen yorum dikkat çekti.

Tam da bu noktada Oğuzhan Uğur’dan gelen yorum dikkat çekti.

Uğur, yaptığı açıklamada Tan Taşçı ve Murat Dalkılıç’ın hedef alınmamasını umduğunu belirterek, iki ismin de sektörde söz söyleme hakkı olduğunu vurguladı. “Onların yorumlarına karşı polemiğe girmek değil, ders almak gerekir” diyen Uğur, bir anda gelen ilginin genç sanatçıları hataya sürükleyebileceğini ifade etti. Nikbinler’in henüz çok yeni ama potansiyeli yüksek bir grup olduğunun altını çizen Uğur, daha olgun açıklamalarla uzun soluklu bir kariyer diledi.

“Çok üzüldüm bu açıklamaya… Tan Taşçı ve Murat Dalkılıç’ı kastetmemiş olduğunu umuyorum. Zira Tan Taşçı’nın da, Murat Dalkılıç’ın da size, bana ve sektöre yorum yapma hakkı ve haddi vardır. İkisi de gerçek sanatçıdır ve çok değerlidir. Onların yorumlarına karşılık polemiğe girmek değil, ders almak gerekir. Bir anda gelen ilgi ve yorumlar insanın şirazesini şaşırtabilir, hata yaptırabilir. Nikbinler çok yeni ve çok iyi bir grup. Umarım en yakın zamanda kendilerine gelen yorumları hazmetmeyi öğrenip, daha olgun açıklamalarla sektörde ve kalplerde uzun bir yola koyulurlar.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın