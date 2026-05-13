Nikbinler Polemiğine Oğuzhan Uğur’dan Net Tavır: Tan Taşçı ve Murat Dalkılıç İçin Konuştu!

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası birçok kullanıcı vokalin “fazla kusursuz” olduğunu iddia ederek yapay zeka kullanıldığı yönünde yorumlar yaptı. Bu iddialar kısa sürede müzik dünyasına da sıçradı. Murat Dalkılıç isim vermeden yaptığı paylaşımda “yapay zekanın söylediği şarkıyı kendi söylüyormuş gibi yapan biri” diyerek göndermede bulunurken, Tan Taşçı da playback ve sahne samimiyeti üzerinden sert eleştiriler yöneltti.

Tartışmalar büyürken gecenin sahibi Mustafa Sandal ise Nikbinler’e açık destek verdi. Solist Berika Karadağ’ın çıplak ses kaydını paylaşan Sandal, “Benim için bu tartışma kapanmıştır” diyerek genç müzisyenlerin arkasında durdu. Ancak bu destek bile tartışmaları durdurmaya yetmedi. Cüneyt Özdemir’in de dahil olmasıyla taraflar adeta ikiye bölündü.