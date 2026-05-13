Cemil İpekçi Vasiyetini Açıkladı: Şaşırtan Maşlah Detayı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.05.2026 - 12:24

Türk modasının en özgün ve en cesur isimlerinden Cemil İpekçi, bu kez podyumları değil yaptığı açıklamalarla gündemde. Yıllardır kendine has tarzı ve filtresiz çıkışlarıyla dikkat çeken İpekçi, Bodrum’da katıldığı bir söyleşide hem toplumsal konulara dair dikkat çeken yorumlar yaptı hem de ilk kez vasiyetini açıkladı. Patronlar Dünyası’nın haberine göre ünlü modacının cenazesiyle ilgili dile getirdiği sıra dışı isteği ise kısa sürede gündem olmayı başardı.

Türk modasının yaşayan efsanelerinden Cemil İpekçi, yıllardır sadece tasarımlarıyla değil, kendine has duruşu ve cesur açıklamalarıyla da gündem olmayı başarıyor.

Geleneksel Anadolu motiflerini modern dokunuşlarla harmanlayan, podyumdan kültürel mirasa uzanan bir çizgide ilerleyen İpekçi; modayı sadece giyinmek değil, bir kimlik meselesi olarak ele alan isimlerden. Özellikle Azra Akın’a tasarladığı ve dünya sahnesine çıkan o ikonik elbisesi hala hafızalardaki yerini koruyor.

Gelelim son çıkışına… Patronlar Dünyası’nın haberine göre Bodrum’da düzenlenen bir söyleşiye katılan Cemil İpekçi, yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Modern yaşamın kadınları öz benliğinden uzaklaştırdığını savunan ünlü modacı, ilişkilerden toplumsal meselelere kadar pek çok konuda filtresiz konuştu. Ama asıl dikkat çeken kısım, sözlerinin sonunda yaptığı o çarpıcı vasiyet oldu.

İpekçi, cenazesiyle ilgili alışılmışın dışında bir isteğini açık açık dile getirdi. Dini tören istemediğini söyleyen usta isim, “Gül yağları ile yıkanıp üzerime maşlah geçirsinler” diyerek klasik kalıpların dışına çıkan bir vasiyette bulundu. Üstelik sadece bununla da kalmadı; Bodrum’daki evinin ileride müze ve atölye olarak değerlendirilmesini istediğini de belirtti.

Peki bu vasiyette geçen “maşlah” ne anlama geliyor? Maşlah; Osmanlı döneminden günümüze uzanan, genellikle üste giyilen bol ve uzun bir dış giysi olarak biliniyor. Cübbe ya da pelerin benzeri bu parça, geçmişte din adamları, aşiret büyükleri ve saygın kişiler tarafından tercih ediliyordu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
