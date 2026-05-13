Cemil İpekçi Vasiyetini Açıkladı: Şaşırtan Maşlah Detayı!

Modern yaşamın kadınları öz benliğinden uzaklaştırdığını savunan ünlü modacı, ilişkilerden toplumsal meselelere kadar pek çok konuda filtresiz konuştu. Ama asıl dikkat çeken kısım, sözlerinin sonunda yaptığı o çarpıcı vasiyet oldu.

İpekçi, cenazesiyle ilgili alışılmışın dışında bir isteğini açık açık dile getirdi. Dini tören istemediğini söyleyen usta isim, “Gül yağları ile yıkanıp üzerime maşlah geçirsinler” diyerek klasik kalıpların dışına çıkan bir vasiyette bulundu. Üstelik sadece bununla da kalmadı; Bodrum’daki evinin ileride müze ve atölye olarak değerlendirilmesini istediğini de belirtti.

Peki bu vasiyette geçen “maşlah” ne anlama geliyor? Maşlah; Osmanlı döneminden günümüze uzanan, genellikle üste giyilen bol ve uzun bir dış giysi olarak biliniyor. Cübbe ya da pelerin benzeri bu parça, geçmişte din adamları, aşiret büyükleri ve saygın kişiler tarafından tercih ediliyordu.