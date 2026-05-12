Saygı1 Polemiğinde Tansiyon Yükseldi: Nikbinler’den Murat Dalkılıç ve Tan Taşçı'ya Çok Sert Sözler!

Gecenin en çok konuşulan performanslarından birine imza atan Nikbinler, özellikle “Denize Doğru” yorumuyla sosyal medyayı adeta ikiye bölmüştü. Kimi kullanıcılar performansı başarılı bulup grubun tarzını överken, büyük bir kesim ise şarkının yapay zeka desteğiyle düzenlendiğini ve vokalin doğal olmadığını iddia etmişti. Sosyal medyada kısa sürede viral olan performans, günlerce X’te tartışılmış; kullanıcılar sesin “fazla kusursuz” olduğunu savunarak grubun playback ve AI teknolojisinden destek aldığını öne sürmüştü.

Tartışmalar yalnızca sosyal medya kullanıcılarıyla da sınırlı kalmamıştı. Müzik dünyasının ünlü isimleri de konuya dahil olmuş, özellikle Murat Dalkılıç ve Tan Taşçı yaptıkları açıklamalarla Nikbinler’e sert eleştiriler yöneltmişti. Yapay zekanın müzik sektöründeki etkisine dikkat çeken isimler, canlı performansların doğallığını kaybetmeye başladığını savunmuş ve sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Birçok kullanıcı da Dalkılıç ve Taşçı’ya destek vererek performansın “fazla işlenmiş” olduğunu düşünmüştü.

Öte yandan gecenin ev sahibi Mustafa Sandal ise Nikbinler’e sahip çıkan tarafta yer aldı. Sandal, grubun solistinin kendisine çıplak ses kaydı gönderdiğini açıklayarak sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. Ünlü şarkıcı paylaşımında, “Sevgili Nikbinler, Denize Doğru’yu çıplak sesle söyleyip bana gönderdi. Müsaadelerini alıp paylaşıyorum. Benim için ‘Şarkıyı o değil de, AI söylemiştir’ tartışması kapanmıştır. Elbette takdir sizin ❤️ Müzisyen kardeşlerimin yolları, bahtları açık olsun” ifadelerini kullanmıştı. Ancak Mustafa Sandal’ın bu desteği bile tartışmaları tamamen bitirmeye yetmemişti. Sosyal medyada pek çok kullanıcı ikna olmadığını söylerken, yapay zeka iddiaları gündemde kalmaya devam etmişti.