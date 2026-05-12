Saygı1 Polemiğinde Tansiyon Yükseldi: Nikbinler’den Murat Dalkılıç ve Tan Taşçı'ya Çok Sert Sözler!

Lila Ceylan
12.05.2026 - 17:18

Saygı1 gecesinde başlayan yapay zeka tartışmaları büyüyor! Nikbinler’in solisti Berika Karadağ, kendilerini eleştiren Murat Dalkılıç ve Tan Taşçı’ya sert sözlerle yüklendi.

Saygı1 Mustafa Sandal Gecesi sonrası başlayan yapay zeka tartışmaları büyüdükçe büyüdü.

Gecenin en çok konuşulan performanslarından birine imza atan Nikbinler, özellikle “Denize Doğru” yorumuyla sosyal medyayı adeta ikiye bölmüştü. Kimi kullanıcılar performansı başarılı bulup grubun tarzını överken, büyük bir kesim ise şarkının yapay zeka desteğiyle düzenlendiğini ve vokalin doğal olmadığını iddia etmişti. Sosyal medyada kısa sürede viral olan performans, günlerce X’te tartışılmış; kullanıcılar sesin “fazla kusursuz” olduğunu savunarak grubun playback ve AI teknolojisinden destek aldığını öne sürmüştü.

Tartışmalar yalnızca sosyal medya kullanıcılarıyla da sınırlı kalmamıştı. Müzik dünyasının ünlü isimleri de konuya dahil olmuş, özellikle Murat Dalkılıç ve Tan Taşçı yaptıkları açıklamalarla Nikbinler’e sert eleştiriler yöneltmişti. Yapay zekanın müzik sektöründeki etkisine dikkat çeken isimler, canlı performansların doğallığını kaybetmeye başladığını savunmuş ve sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Birçok kullanıcı da Dalkılıç ve Taşçı’ya destek vererek performansın “fazla işlenmiş” olduğunu düşünmüştü. 

Öte yandan gecenin ev sahibi Mustafa Sandal ise Nikbinler’e sahip çıkan tarafta yer aldı. Sandal, grubun solistinin kendisine çıplak ses kaydı gönderdiğini açıklayarak sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. Ünlü şarkıcı paylaşımında, “Sevgili Nikbinler, Denize Doğru’yu çıplak sesle söyleyip bana gönderdi. Müsaadelerini alıp paylaşıyorum. Benim için ‘Şarkıyı o değil de, AI söylemiştir’ tartışması kapanmıştır. Elbette takdir sizin ❤️ Müzisyen kardeşlerimin yolları, bahtları açık olsun” ifadelerini kullanmıştı. Ancak Mustafa Sandal’ın bu desteği bile tartışmaları tamamen bitirmeye yetmemişti. Sosyal medyada pek çok kullanıcı ikna olmadığını söylerken, yapay zeka iddiaları gündemde kalmaya devam etmişti.

Fakat asıl olay geçtiğimiz saatlerde yaşandı!

Bir programa konuk olan Nikbinler’in solisti, kendilerini eleştiren isimlere oldukça sert sözlerle yanıt verdi. Özellikle Murat Dalkılıç ve Tan Taşçı’yı hedef alan açıklamalar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, tansiyon bir kez daha yükseldi. Nikbinler’in solisti açıklamasında, “Şimdiye kadar sahnede arkasına 7-8 tane back vokal alıp, ismini bilmediğim binlerce program kullanarak Harbiye’ye kadar ses kayıtlarıyla çıkan kişiler, ben sanatçı demiyorum; kişiler ve şarkıcılar yorum yapıyor. Herkes önce kapısının önünü bir süpürsün sonra bakarsınız. Haddiniz de yok yani, böyle bir haddi vermiyorum” ifadelerini kullandı.

Bu sözler sosyal medyada kısa sürede viral olurken kullanıcılar yine ikiye bölündü. Bir kesim Nikbinler’in kendini savunmakta haklı olduğunu düşünürken, bir kesim de açıklamaların gereğinden fazla sert olduğunu savundu. Özellikle Murat Dalkılıç ve Tan Taşçı cephesinden yeni bir açıklama gelip gelmeyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
