6. Kez Boşanan Mehmet Ali Erbil'in Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!

Eğlence dünyasına tiyatroyla adım atan ancak asıl şöhretini televizyon programlarıyla yakalayan Mehmet Ali Erbil; özellikle sunduğu yarışmalar, doğaçlama esprileri ve dobra açıklamalarıyla uzun yıllar ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

Fakat onun kariyeri kadar özel hayatı da her zaman gündem yaratmayı başardı. Çapkınlıkları, genç sevgilileri ve bitmek bilmeyen aşk haberleri nedeniyle sık sık magazin manşetlerinde gördüğümüz Erbil, özel hayatındaki hızlı değişimlerle de dikkat çekiyordu. Ünlü şovmen son olarak kendisinden yaşça oldukça küçük olan Gülseren Ceylan ile yaşadığı gelgitli ilişkiyle gündeme gelmişti. Çiftin ilişkisi defalarca ayrılık ve barışma haberleriyle konuşulurken, sürpriz şekilde nikah masasına oturmaları magazin dünyasında büyük şaşkınlık yaratmıştı.

Ancak bu evlilik de uzun soluklu olmadı. 2025'in ağustos ayında evlenen ikili 2025'in şubat ayında yani yalnızca 6 ay sonra boşanma kararı aldı. İddialara göre ayrılık sürecinde tarafların birbirleri hakkında konuşmaması konusunda anlaşma yaptığı öne sürülmüştü. Sürekli krizlerle gündeme gelen ilişkileri de böylece resmen sona ermiş oldu.