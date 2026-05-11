Duyunca Çok Şaşıracaksınız: Emre Altuğ, Çağla Şıkel'e Ettiği Evlilik Teklifini İlk Kez Anlattı!

2000’li yılların başında başlayan ilişkileri, o dönem adeta “örnek çift” olarak gösteriliyordu. Biri müzik dünyasının sevilen isimlerinden biri, diğeri ise podyumların en dikkat çeken modellerinden biri olunca ikilinin birlikteliği magazin manşetlerinden hiç düşmemişti.

Çift, 2008 yılında görkemli bir düğünle evlenmiş ve bu evlilik uzun süre “magazin dünyasının masal gibi ilişkisi” olarak anılmıştı. Evliliklerinden kısa süre sonra oğulları Kuzey dünyaya gelirken, ardından Uzay’ın doğumuyla ailelerini büyütmüşlerdi. Özellikle çocuklarıyla verdikleri mutlu aile pozları uzun yıllar sosyal medyada da büyük ilgi görmüştü. Fakat herkesin imrendiği bu ilişki zamanla yıprandı.

Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, 2015 yılında yollarını ayırma kararı aldı. Boşanma sürecinde ikili birbirine karşı saygılı açıklamalar yapmış, ilişkilerinin bitmesine rağmen çocukları için dost kalmayı başarmıştı. Bu tavırlarıyla da magazin dünyasının en “olaysız” ayrılık yaşayan çiftlerinden biri olmuşlardı. Gerçekten neden ayrıldıkları ise bunca zaman hep bir muamma olarak kaldı.