Haberler
Magazin
Duyunca Çok Şaşıracaksınız: Emre Altuğ, Çağla Şıkel'e Ettiği Evlilik Teklifini İlk Kez Anlattı!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.05.2026 - 19:18

Emre Altuğ, yıllar sonra Çağla Şıkel’e nasıl evlilik teklifi ettiğini ilk kez anlattı. Ünlü şarkıcının yaptığı teklifin adresi duyanları şaşkına çevirdi!

Bir dönemin en gözde çiftlerinden biri olan Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, uzun yıllar boyunca magazin dünyasının en çok konuşulan aşklarından birini yaşamıştı.

2000’li yılların başında başlayan ilişkileri, o dönem adeta “örnek çift” olarak gösteriliyordu. Biri müzik dünyasının sevilen isimlerinden biri, diğeri ise podyumların en dikkat çeken modellerinden biri olunca ikilinin birlikteliği magazin manşetlerinden hiç düşmemişti. 

Çift, 2008 yılında görkemli bir düğünle evlenmiş ve bu evlilik uzun süre “magazin dünyasının masal gibi ilişkisi” olarak anılmıştı. Evliliklerinden kısa süre sonra oğulları Kuzey dünyaya gelirken, ardından Uzay’ın doğumuyla ailelerini büyütmüşlerdi. Özellikle çocuklarıyla verdikleri mutlu aile pozları uzun yıllar sosyal medyada da büyük ilgi görmüştü. Fakat herkesin imrendiği bu ilişki zamanla yıprandı. 

Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, 2015 yılında yollarını ayırma kararı aldı. Boşanma sürecinde ikili birbirine karşı saygılı açıklamalar yapmış, ilişkilerinin bitmesine rağmen çocukları için dost kalmayı başarmıştı. Bu tavırlarıyla da magazin dünyasının en “olaysız” ayrılık yaşayan çiftlerinden biri olmuşlardı. Gerçekten neden ayrıldıkları ise bunca zaman hep bir muamma olarak kaldı.

Fakat yıllar sonra gündeme gelen bir detay, duyanları gerçekten şaşırttı!

Emre Altuğ, ilk kez Çağla Şıkel’e nasıl evlilik teklifi ettiğini anlattı. Üstelik bu teklif, alıştığımız romantik restoran ya da mum ışıklı organizasyonlardan çok uzaktı. Emre Altuğ’un anlattığına göre teklifin adresi bir mezarlıktı! Ünlü şarkıcı, Çağla Şıkel’in babasının mezarını birlikte ziyaret ettikleri bir günde evlilik teklif ettiğini söyledi. O günün ya Çağla Şıkel’in babasının doğum günü ya da ölüm yıl dönümü olduğunu belirten Altuğ, yıllardır Şıkel’e “Seni babandan isteyeceğim” diye takıldığını da anlattı. 

Mezarlık ziyaretinde babasının mezarı başında konuşan Emre Altuğ, dönüp Çağla Şıkel’in babasından kızını istediğini söyledi. Ardından yanında getirdiği yüzüğü çıkarıp teklifini ettiğini anlatan Altuğ, “Buraya geldiğinde hep iyi hissetmeni istiyorum” dediğini de paylaştı. Tam da bu yüzden teklif için özellikle o yeri seçtiğini söyleyen ünlü isim, anlattıklarıyla sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kimi bu teklifi aşırı duygusal ve anlamlı bulurken, kimi kullanıcılar ise duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
