Bir Yüzme Hocası Uygulamalı Olarak Anlattı: Yorulmadan Su Üstünde Kalmak İçin Bunu Yapmanız Yeterli!

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.06.2026 - 20:47

Yaz mevsimi geldi. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen ülkemizdeki pek çok kişide deniz korkusu var. Denizin ortasında, ayağınızın yere basmadığı o derin mavilikte saatlerce hiç yorulmadan kalabilmek birçoğumuz için adeta bir mucize gibi görünür. Genellikle derin su korkusuyla birleşen bu durum, kontrolü kaybetme hissiyle panik yapmamıza ve çok hızlı yorularak batmamıza neden olur. Oysa suyun üzerinde kalmanın mantığı göründüğünden çok daha basittir ve doğru kas hafızasını geliştirmekle ilgilidir. Sadece birkaç küçük mekanik kuralı çözerek akıntıya karşı direnç göstermeden saatlerce suyun keyfini çıkarmak aslında herkes için mümkündür.

Sosyal medyada yüzme teknikleri ve su güvenliği üzerine paylaştığı faydalı videolarla tanınan @yuzmehoocam, derin suların ortasında yorulmadan kalabilmenin altın kurallarını uygulamalı olarak gösterdi. Yaz mevsiminde adeta rehber niteliğindeki paylaşım beğeni topladı.

Peki derin suda yorulmadan kalmanın sırrı ne?

Derin suda batmadan ve efor sarf etmeden kalabilmenin en temel kuralı, suyun kaldırma kuvvetini doğru kullanmak ve gereksiz kasılmalardan kaçınmaktır. @yuzmehoocam'ın aktardığı bilgilere göre, suyun üzerinde sabit kalmaya çalışırken yapılan en büyük hata, ayakları çılgınca çırpmak ve suyu aşağıya doğru sertçe bastırmaya çalışmaktır. Bu durum sadece enerjinizi hızla tüketir ve nefes nefese kalarak paniklemenize yol açar. Suda yorulmamanın formülü ise bacakları tamamen serbest bırakıp sadece avuç içlerini kullanmaktır.

Mekanizmanın işleyişi tamamen avuç içlerinin suya uyguladığı hafif ve sürekli dengeden ibarettir. Ellerinizle suyun altında sağa ve sola doğru hafif süpürme hareketleri yaparak vücudunuzun su üstündeki dengesini korumanız yeterlidir. Burada kurtarmanız gereken tek yer ağız ve burun bölgenizdir; omuzlarınızın veya göğsünüzün suyun altında kalması hiçbir sorun teşkil etmez. Geniş bir alanı kaplayacak şekilde kollarınızı açıp avuç içlerinizle suyu hissettiğinizde, vücudunuz otomatik olarak su yüzeyinde kalacaktır.

Bir diğer hayati nokta ise bel ve sırt bölgesini kasmamaktır. Omurganızı dik tutmak yerine kendinizi suyun ritmine bırakıp sırt kaslarınızı serbest bıraktığınızda, ciğerlerinizdeki hava doğal bir can yeleği görevi görür. Kendinizi kasmayı bıraktığınız an, suyun sizi batırmadığını, aksine yukarıda tuttuğunu fark edeceksiniz.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
