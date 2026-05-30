article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kanye West Konserine Yoğun İlgi: 2.5 Km'lik Kuyruk Gündem Oldu!

Kanye West Konserine Yoğun İlgi: 2.5 Km'lik Kuyruk Gündem Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.05.2026 - 17:26
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kanye West konseri daha başlamadan gündem oldu. Lisanslı ürünlerin satıldığı standın önünde oluşan 2.5 kilometrelik kuyruk sosyal medyada viral oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanye West denince akla yalnızca müzik değil, başlı başına bir kültür geliyor.

Kanye West denince akla yalnızca müzik değil, başlı başına bir kültür geliyor.

Yıllardır hem müzik dünyasına yön veren albümleri hem de moda alanındaki girişimleriyle adından söz ettiren dünyaca ünlü rapçi, bu akşam İstanbul'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek dev konser günlerdir sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri olurken, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Orta Doğu'nun farklı noktalarından binlerce kişinin bu özel gece için İstanbul'a geldiği konuşuluyor. Henüz sahneye çıkmadan büyük bir heyecan yaratan Kanye West'in kariyerinin en kalabalık konserlerinden birine imza atabileceği iddia edilirken, şehirde adeta festival havası esiyor. Hayranlar saatlerdir stadyum çevresinde toplanmaya başlarken, konserin yaratacağı ekonomik ve kültürel hareketlilik de dikkat çekiyor.

Konserin başlamasına saatler kala gündeme oturan detay ise Kanye West'in lisanslı ürünlerinin satılacağı standın önünde oluşan dev kuyruk oldu.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, hayranların kilometrelerce uzanan bir sıra oluşturduğu görüldü. İddiaya göre stadyum çevresinde kurulan satış noktasının önündeki kuyruk yaklaşık 2.5 kilometreyi buldu. Konser alanına girmeden önce Kanye West'e ait özel ürünlerden satın almak isteyen hayranlar sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya girerken, ortaya çıkan görüntüler görenleri şaşkına çevirdi.

Özellikle sanatçının uzun yıllardır moda dünyasında da güçlü bir marka haline gelmesi nedeniyle ürünlere gösterilen ilgi dikkat çekti. Türkiye'de satışa sunulan lisanslı Kanye West çoraplarının bile yoğun talep gördüğü öğrenildi. En uygun fiyatlı modellerin yaklaşık 1.000 TL'den satışa çıkmasına rağmen hayranların ürünlere büyük ilgi göstermesi sosyal medyada da geniş yankı buldu. Pek çok kullanıcı kilometrelerce uzayan kuyruğu paylaşırken, bazıları fiyatları tartışma konusu yaptı, bazıları ise Kanye West'in Türkiye'de yarattığı etkiyi konuştu. Henüz konser başlamadan ortaya çıkan bu manzara, İstanbul'un uzun yıllar unutulmayacak müzik gecelerinden birine ev sahipliği yapacağının en güçlü göstergelerinden biri olarak yorumlandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
4
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın