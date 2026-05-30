Yapay Zeka Cevaplıyor: Asgari Ücret Nasıl Belirlenir? Farklı Yaklaşımlar ve Kriterler Neler?

Elif Nur Çamurcu
30.05.2026 - 17:01
Asgari ücret sadece çalışanların aldığı maaşı belirleyen bir şey midir? Hayır. Bir ülkenin ekonomik yapısını, yaşam standartlarını ve politikalarını da etkiler. Bu yüzden her yıl insanlar asgari ücret açıklamalarını yakından takip eder. 

Gelin, birlikte asgari ücretin nasıl belirlendiğine bakalım!

1. En önemli kriter yaşam maliyetidir.

İlk olarak bakılan konulardan biri yaşam maliyetidir! İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi önemlidir. Bunlar; barınma, gıda, ulaşım, sağlık ve eğitim gibi alanlardır. Büyük şehirlerde bu maliyetler daha yüksek olabiliyor. Bu da tartışmaları beraberinde getiriyor. 

Yapay zekâ, asgari ücretin hedefinin “yaşanabilir” bir seviyeye ulaşmak olduğunu söylüyor. Bazı ülkelerde yaşam maliyetleri bölgesel olarak değişiyor. Yani farklı şehirlerde farklı ücret politikaları uygulanabiliyor. Fakat bu sistem kolay bir şekilde uygulanamaz. Ekonomik dengenin korunabilmesi gerekir.

2. Enflasyonun rolü unutulmamalı.

İlk olarak enflasyonun ne olduğuna bakalım! Özetle fiyatların zaman içinde artması diyebiliriz. Maaşların enflasyona göre güncellenmesi gerekir. Güncellenmezse çalışanların alım gücü düşer. Bu yüzden asgari ücret toplantılarında enflasyon verileri dikkatle incelenir. Özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde maaş artışı daha önemli hâle gelir. 

Yapay zekâ, enflasyonun asgari ücret belirlemedeki en kritik unsurlardan biri olduğunu söylüyor. Bazı ülkelerde asgari ücret doğrudan enflasyona endekslenebilir. Bu da maaşların belirli dönemlerde otomatik olarak güncellenmesini sağlar. Fakat bu durum işverenler açısından zorlayıcı olabilir. Yine de ekonomik dengeyi sağlamak açısından önemli bir sistemdir.

3. İşverenlerin maliyet hesaplarına da bakılır.

Asgari ücret sadece çalışanları ilgilendirmez. Aynı zamanda işverenleri de etkiler. Maaş arttığı zaman şirketlerin personel giderleri yükselir. Özellikle küçük işletmeler bu durumdan daha fazla etkilenir. Devletler, işverenlerin ekonomik sürdürülebilirliğini de dikkate almak zorundadır. Çünkü şirketlerin küçülmesi ve işten çıkarmalar yaşanabilir. 

Bu yüzden ücret belirlenirken işverenlerin maliyet hesapları da dikkate alınır. Vergi destekleri ve teşvikler bu yükün azalmasını sağlayabilir. Böylece hem çalışanların gelir seviyesi korunur hem de işletmeler desteklenmiş olur.

4. İşsizlik oranı kararı etkiler.

Asgari ücret tartışmalarının merkezinde yer alan kriterlerden biri de işsizlik oranıdır. İşsizlik oranı yüksekse ani maaş artışları riskli olabilir. Bazı ekonomistler, yüksek ücret artışlarının şirketlerin daha az çalışan almasına neden olduğunu belirtiyor. Hatta bu tartışmalar ekonomik kriz dönemlerinde daha da yoğunlaşır. 

Yapay zekâya göre işsizlik ve ücret politikaları arasında güçlü bir bağ vardır. Ücret politikalarının amacı hem çalışanların gelirini korumak hem de istihdamı artırmak olmalıdır.

5. Sendikalar ve işçi temsilcileri sürecin içinde olur.

Asgari ücret görüşmelerine sendikalar da katılır. Bunlar, çalışanların haklarını savunmaya çalışan yapılardır. Görüşmeler sırasında çalışanların geçim şartlarını göz önünde bulundururlar ve taleplerini dile getirirler. 

Yapay zekâ, sendikaların varlığının önemli olduğunu vurguluyor. Ona göre sendikalar, ücret dengesi açısından önemli bir rol oynar. Çünkü çalışanların beklentilerinin duyulmasını sağlarlar. Genellikle yaşam maliyetleri ve alım gücü üzerine yoğunlaşırlar.

6. Ekonomik büyüme verileri incelenir.

Bir ülkenin ekonomik büyüme oranı, asgari ücret belirleme sürecini etkiler. Ekonomi büyüdüğü zaman şirketlerin gelirleri artar, bu da maaş artışını mümkün hâle getirebilir. Yapay zekâ bizlere ekonomik büyümenin çalışanların gelirlerine olumlu şekilde etki ettiğini söylüyor. Fakat bu büyüme herkese eşit şekilde dağılır mı? 

Bazı dönemlerde ekonomik büyüme gerçekleşse bile gelir dağılımındaki eşitsizlik devam edebilir. Bu yüzden sadece büyüme rakamlarına bakmak yeterli olmaz. Üretim gücü, yatırım oranları ve sektörlerin durumu da değerlendirilmelidir. Ekonomik büyüme arttığında sosyal beklentiler de yükselir!

Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
