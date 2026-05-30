Yapay Zekaya Sorduk: Bir Ev ve Araba Sahibi Olmak İçin Ne Kadar Süre Çalışmak İdeal?

İrem Coşkun
30.05.2026 - 12:01
Bir ev almak, araba sahibi olmak, hatta birikim yapabilmek… Günümüzde birçok insan için bunlar, gerçekleşmesi zor hedefler haline gelmiş durumda. Özellikle yükselen fiyatlar ve değişen ekonomik koşullar yüzünden insanlar sürekli 'Ne kadar daha çalışırsam gerçekten rahat ederim?” sorusunu düşünüyor. Biz de bu soruyu yapay zekaya sorduk. Gelin, detaylara birlikte bakalım. 👇

Yapay zekaya göre mesele sadece çok çalışmak değil, doğru plan kurabilmek.

Eskiden uzun yıllar aynı işte çalışmanın birçok hedef için yeterli olduğu düşünülüyordu. Ancak yapay zekaya göre günümüz ekonomisinde yalnızca maaşlı çalışmak bazen tek başına yeterli olmayabiliyor. Çünkü yaşam maliyetleri birçok ülkede gelir artışından daha hızlı yükseliyor. Bu yüzden önemli olan sadece kaç yıl çalıştığın değil, nasıl bir finansal düzen kurduğun oluyor. Özellikle plansız harcama alışkanlıkları süreci ciddi şekilde uzatabiliyor.

Büyük şehirlerde ev sahibi olmak için süreç ciddi şekilde uzayabiliyor.

Yapay zekaya göre büyük şehirlerde yaşayan orta gelirli biri için ev almak geçmişe kıyasla çok daha uzun sürebiliyor. Çünkü kira, ulaşım ve temel yaşam giderleri maaşın büyük kısmını tüketebiliyor. Bu da birikim hızını ciddi şekilde yavaşlatıyor. Özellikle tek maaşla yaşayan kişiler için ev sahibi olmak bazen 15-20 yıllık bir plan haline dönüşebiliyor. Hatta bazı insanlar için bu hedef sürekli erteleniyor...

Araba sahibi olmak ev almaktan daha ulaşılabilir görünse de sanıldığı kadar kolay değil!

İlk bakışta araba almak ev almak kadar zor görünmeyebilir. Ancak yapay zekaya göre araç fiyatları, vergiler, sigorta giderleri ve yakıt maliyetleri düşünüldüğünde işin boyutu değişiyor. Özellikle sıfır araç almak isteyen kişiler için birkaç yıllık düzenli birikim gerekebiliyor. Üstelik yalnızca arabayı almak değil, onu sürdürebilmek de ayrı bir maliyet oluşturuyor.

Tek maaş artık yetersiz hale geliyor.

Yapay zekaya göre günümüzde birçok insanın zorlanmasının en büyük sebeplerinden biri yalnızca tek maaşa bağlı kalması. Çünkü özellikle büyük hedefler için ek gelir kaynakları artık daha önemli hale geliyor. Freelance işler, dijital projeler, yatırımlar veya küçük yan gelirler süreci ciddi şekilde hızlandırabiliyor. Bu yüzden yeni nesil yalnızca iyi iş bulmayı değil, farklı gelir alanları yaratmayı da düşünmeye başladı.

Sosyal medya insanların hedef algısını değiştirebiliyor.

Yapay zekaya göre birçok insan ekonomik olarak yetersiz hissetmeye sosyal medya nedeniyle daha yatkın hale geliyor. Çünkü sürekli yeni ev alanlar, araba değiştirenler ve başarı hikayesi paylaşan kişiler görmek ciddi bir baskı yaratabiliyor. Halbuki insanların çoğu perde arkasındaki ekonomik gerçekleri bilmiyor. Kredi borçları, aile desteği ya da uzun yıllar süren birikimler genelde görünmüyor.

Yapay zekaya göre ideal süre kişiden kişiye değişiyor.

Çünkü herkesin yaşadığı şehir, maaşı, harcama alışkanlığı ve hayat standardı farklı. Yapay zekaya göre biri için 5 yılda ulaşılabilir görünen hedef, başka biri için 20 yıl sürebiliyor. Özellikle ekonomik dalgalanmaların yoğun olduğu dönemlerde net bir süre vermek daha da zorlaşıyor. Bu yüzden “Şu yaşta ev alınmalı!” gibi kesin kurallar artık eskisi kadar gerçekçi görünmüyor.

Aile desteği olanlarla olmayanlar arasında büyük fark oluşabiliyor.

Yapay zekanın dikkat çektiği en önemli konulardan biri de bu. Çünkü bazı insanlar kira ödemeden yaşayabiliyor ya da başlangıç desteği alabiliyor. Bu durum birikim süresini ciddi şekilde kısaltabiliyor. Ancak tamamen kendi maaşıyla hayat kurmaya çalışan kişiler için süreç çok daha yorucu hale gelebiliyor. Özellikle büyük şehirlerde yalnız yaşamak bazen tüm gelirin temel ihtiyaçlara gitmesine sebep olabiliyor.

Yapay zekaya göre ideal senaryo, düzenli bir gelirle yaklaşık 10 - 15 yıllık bir plan yapmak.

Yapay zekaya göre ortalama gelir seviyesine sahip bir kişinin hem ev hem araba sahibi olabilmesi için ideal kabul edilen süre yaklaşık 10 ila 15 yıl arasında değişiyor. Ancak bu süre; yaşanılan şehir, kira gideri, kişinin tek başına mı yoksa ailesiyle mi birikim yaptığı gibi detaylara göre ciddi şekilde değişebiliyor. Eğer kişi düzenli gelir elde ediyor, harcamalarını kontrollü yönetiyor ve ek gelir kaynakları yaratabiliyorsa bu süre daha kısa hale gelebiliyor. Ama yapay zekaya göre günümüz ekonomisinde en büyük hata, birkaç yıl içinde her şeye sahip olmayı beklemek...

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
