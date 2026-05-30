Onu Ciddiye Almayanları Haksız Çıkardı: Şimdi 80 Tonluk Üretim ile Milyonlar Kazanıyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.05.2026 - 11:46
Antalya’nın Kemer ilçesinde 36 yıl önce temelleri atılan bir girişim, ilk günlerde çevredekiler tarafından şaşkınlık ve şüpheyle karşılansa da bugün bölge ekonomisinin can damarlarından biri haline geldi. Girişimci Fevzi Taş’ın 1990 yılında Ulupınar Deresi’nin serin ve bereketli sularını değerlendirerek kurduğu balık üretim tesisi, zaman içinde ezberleri bozarak devasa bir başarı hikayesine dönüştü.

Çevrenin Şüpheci Yaklaşımı Yatırımların Kararlılığı Karşısında Sönük Kaldı

İlk yatırım kararı aldığında çevresinden 'Ya parası çok ya aklı yok' şeklinde olumsuz tepkiler alan Taş, pes etmek yerine hedefine odaklandı. Kısa sürede havuzları tamamlayarak önyargıları boşa çıkardı. İlk etapta yıllık 20 ton kapasiteyle başlayan üretim, 1992 yılında 50 tona, 2008 yılındaki stratejik yatırımlarla ise tam 80 tona ulaştı. Ulupınar’ın su kalitesi ve turizm merkezlerine olan lojistik yakınlığı, bu başarının en güçlü sacayaklarını oluşturdu.

Üretim Sürecinin Tamamı Tek Bir Çatı Altında Entegre Şekilde Yürütülüyor

Tesisin en büyük özelliği, üretimin her aşamasının tek bir çatı altında, tamamen doğal ve kontrollü yapılması şeklinde öne çıkıyor. Dışarıya bağımlı kalmadan, balıktan yumurta, yumurtadan yeniden balık elde ederek sıfırdan satış anına kadar tüm süreci titizlikle yürüten Fevzi Taş, adeta entegre bir laboratuvar gibi çalışıyor. İlk yıllarda bölgede alabalık tüketimi yaygın değilken, zamanla artan talep karşısında tesis bazı dönemler siparişleri yetiştirmekte zorlandı.

Yerel Girişim Zaman İçerisinde Bölge Ekonomisinin ve Gastonominin Kalbi Haline Geldi

Önceleri Antalya’daki balıkçılara günlük 2 bin adet balık sağlayan girişim, zamanla oteller, pansiyonlar ve restoranların ana tedarikçisi oldu. Bu üretim hamlesi, Ulupınar’ı sadece bir tesis olmaktan çıkarıp bölgenin en önemli gastronomi ve mesire merkezlerinden birine dönüştürdü. Fevzi Taş’ın vizyonu, hem akarsuyun potansiyelini katma değere dönüştürdü hem de yerel kalkınmanın en somut örneği olarak kayıtlara geçti.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
