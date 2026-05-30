Herkes Yazı Beklerken Kar Yağışları Türkiye'ye Geri Geldi

Yaza giriş döneminde yaşanan bu ani soğuma ve kar yağışı, küresel iklim değişikliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan atmosferik kararsızlıklara işaret ediyor. Uzmanlar kutupsal soğuk hava kütlelerinin ani biçimde güneye sarkması neticesinde yüksek rakımlı bölgelerde bu tür ekstrem hava olaylarının yaşanabileceğini belirtiyor. Söz konusu durum, tarımsal faaliyetler açısından don riski meydana getirse de yüksek kesimlerdeki mikroklimal dengenin bir parçası olarak değerlendiriliyor.