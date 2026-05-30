Herkes Yazı Beklerken Kar Yağışları Türkiye'ye Geri Geldi

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.05.2026 - 11:17
Yaz mevsimine geçiş süreci beklenirken, Ordu’nun Kabadüz ilçesinde bulunan 2 bin metre rakımlı Çambaşı Yaylası’nda mayıs ayının son günlerinde ani bir kar yağışı meydana geldi. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalmasıyla birlikte bölge kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Öğleden sonra etkisini artıran yağış sebebiyle yeşil alanlar ve araçların üzeri karla kaplanırken, yaylanın yüksek kesimlerinde yoğun sis tabakası oluştu. Mevsim normallerinin dışındaki bu doğa olayına tanıklık eden vatandaşlar, oluşan manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyerek o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Küresel İklim Değişikliği ve Atmosferik Kararsızlıklar Bu Tarz Sıra Dışı Meteorolojik Olayları Tetikliyor

Yaza giriş döneminde yaşanan bu ani soğuma ve kar yağışı, küresel iklim değişikliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan atmosferik kararsızlıklara işaret ediyor. Uzmanlar kutupsal soğuk hava kütlelerinin ani biçimde güneye sarkması neticesinde yüksek rakımlı bölgelerde bu tür ekstrem hava olaylarının yaşanabileceğini belirtiyor. Söz konusu durum, tarımsal faaliyetler açısından don riski meydana getirse de yüksek kesimlerdeki mikroklimal dengenin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tarafından Yapılan Açıklamalarda Vatandaşların Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Tedbirli Olmaları İstendi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ordu’nun yüksek kesimlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin oldukça altına geriledi. Yetkililer, ani bastıran kar yağışı ve yoğun sisin görüş mesafesini düşürerek ulaşımda aksamalara yol açabileceğini ifade etti. Özellikle yüksek rakımlı bölgelere seyahat edecek vatandaşların ve sürücülerin buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli davranmaları gerektiği önemle vurgulandı.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
