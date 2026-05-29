Haberler
Yaşam
İnsanların Adım Atamadığı Çernobil'de Kurtlar Kansere Karşı Genetik Direnç Geliştirdi

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.05.2026 - 16:03
26 Nisan 1986 tarihinde Çernobil Nükleer Santrali’nde yaşanan felaket, insanlık tarihinin en büyük çevre krizlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Kazanın üzerinden geçen kırk yıllık süreçte insanlar bölgeyi tamamen terk ederken, yaklaşık 2.600 kilometrekarelik Çernobil Tahliye Bölgesi yaban hayatı için devasa bir doğal laboratuvara dönüştü. Bölgede insan baskısının ortadan kalkmasıyla birlikte kurtlar, kurbağalar ve geyikler gibi birçok tür, yüksek radyasyon oranlarına rağmen yaşamlarını sürdürmeye başladı. Son bilimsel çalışmalar, bu canlıların sadece hayatta kalmakla kalmayıp, nükleer serpintiye karşı hücresel düzeyde direnç geliştirdiklerini gösteriyor.

Kaynak

Kaynak: https://www.popularmechanics.com/scie...
Besin zincirinin en üst basamağında yer alan yırtıcılar kronik nükleer risk altında yaşam mücadelesi veriyor

Ekosistemin zirvesinde bulunan kurtlar, radyasyonun biyolojik etkilerini inceleyen uzmanlar için en stratejik araştırma konusunu oluşturuyor. Radyasyonlu topraktan beslenen bitkileri tüketen av hayvanlarıyla beslenen bu yırtıcılar, zincirleme olarak yoğun miktarda radyoaktif maddeye maruz kalıyor. Princeton Üniversitesi bünyesinde görev yapan biyolog Cara Love ve ekibi, bölgedeki kurtların hareketleri ile maruz kaldıkları radyasyon miktarını takip etmek amacıyla canlılara GPS ve dozimetre cihazları yerleştirdi. Elde edilen veriler, kurtların insanlar için belirlenen yasal güvenlik sınırının tam altı katı oranında kronik radyasyon aldığını ortaya koydu. Buna karşın, bölgedeki kurt nüfusunun komşu ülkelerdeki koruma alanlarına kıyasla yedi kat daha yoğun olduğu gözlendi.

Kurtların genom yapısında kanser tümörlerine karşı direnç sağlayan genetik değişimler gözleniyor

Molecular Ecology dergisinde yayımlanan araştırma verileri, yüksek radyasyon altındaki canlıların hayatta kalma mekanizmalarını genetik kanıtlarla açıklıyor. Yapılan incelemelerde, Çernobil kurtlarının bağışıklık sistemlerinin nükleer strese uyum sağlayacak şekilde evrimleştiği saptandı. Canlıların DNA dizilimleri incelendiğinde, tümörle mücadele, bağışıklık yanıtı ve kanser gelişimiyle ilişkili gen bölgelerinde belirgin bir hızda farklılaşma meydana geldiği anlaşıldı. Bu canlıların akyuvar yapıları ile gen ifade kalıpları, nükleer tehdide karşı hücresel bir koruma mekanizmasının devreye girdiğini kanıtlıyor.

Yaban hayatındaki bu zorunlu evrimsel süreç gelecekte insan tıbbı için yeni tedavi yöntemlerinin önünü açıyor

Mevcut bulgular kurtların kansere karşı tamamen bağışık olduğunu kesin olarak kanıtlamasa da radyasyona bağlı genetik adaptasyonun en somut örneği olarak değerlendiriliyor. Bilim insanları Shane Campbell-Stanton ve Cara Love, vahşi doğada gözlenen bu savunma mekanizmalarının şifrelerini çözerek insan tıbbına uyarlamayı hedefliyor. Kurtların nükleer strese karşı geliştirdiği genetik stratejilerin, gelecekte insanlarda uygulanacak yeni nesil kanser tedavileri ve koruyucu tıp yöntemleri için hayati bir model oluşturacağı öngörülüyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
