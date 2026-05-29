İnsanların Adım Atamadığı Çernobil'de Kurtlar Kansere Karşı Genetik Direnç Geliştirdi
26 Nisan 1986 tarihinde Çernobil Nükleer Santrali’nde yaşanan felaket, insanlık tarihinin en büyük çevre krizlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Kazanın üzerinden geçen kırk yıllık süreçte insanlar bölgeyi tamamen terk ederken, yaklaşık 2.600 kilometrekarelik Çernobil Tahliye Bölgesi yaban hayatı için devasa bir doğal laboratuvara dönüştü. Bölgede insan baskısının ortadan kalkmasıyla birlikte kurtlar, kurbağalar ve geyikler gibi birçok tür, yüksek radyasyon oranlarına rağmen yaşamlarını sürdürmeye başladı. Son bilimsel çalışmalar, bu canlıların sadece hayatta kalmakla kalmayıp, nükleer serpintiye karşı hücresel düzeyde direnç geliştirdiklerini gösteriyor.
Detaylar 👇
Besin zincirinin en üst basamağında yer alan yırtıcılar kronik nükleer risk altında yaşam mücadelesi veriyor
Kurtların genom yapısında kanser tümörlerine karşı direnç sağlayan genetik değişimler gözleniyor
Yaban hayatındaki bu zorunlu evrimsel süreç gelecekte insan tıbbı için yeni tedavi yöntemlerinin önünü açıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın