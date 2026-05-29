İnsanların Adım Atamadığı Çernobil'de Kurtlar Kansere Karşı Genetik Direnç Geliştirdi

Ekosistemin zirvesinde bulunan kurtlar, radyasyonun biyolojik etkilerini inceleyen uzmanlar için en stratejik araştırma konusunu oluşturuyor. Radyasyonlu topraktan beslenen bitkileri tüketen av hayvanlarıyla beslenen bu yırtıcılar, zincirleme olarak yoğun miktarda radyoaktif maddeye maruz kalıyor. Princeton Üniversitesi bünyesinde görev yapan biyolog Cara Love ve ekibi, bölgedeki kurtların hareketleri ile maruz kaldıkları radyasyon miktarını takip etmek amacıyla canlılara GPS ve dozimetre cihazları yerleştirdi. Elde edilen veriler, kurtların insanlar için belirlenen yasal güvenlik sınırının tam altı katı oranında kronik radyasyon aldığını ortaya koydu. Buna karşın, bölgedeki kurt nüfusunun komşu ülkelerdeki koruma alanlarına kıyasla yedi kat daha yoğun olduğu gözlendi.