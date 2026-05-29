Türkiye'nin "Gladyatörler Şehri'ne" Bayramda Akın Ettiler: "Zamanda Yolculuk Yapıyoruz"

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.05.2026 - 12:13
Muğla'nın Yatağan ilçesinde konumlanan ve çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Stratonikeia Antik Kenti, Kurban Bayramı tatili süresince de kapılarını ziyaretçilere açık tutuyor. Geçmiş dönemlerde bölgenin en büyük spor okulunu bünyesinde barındırması sebebiyle 'gladyatörler şehri' unvanıyla anılan kadim yerleşim alanı, gelen konuklarını tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

Kent genelinde yürütülen restorasyon çalışmaları tarihi dokuyu canlandırıyor

Eskihisar Mahallesi sınırlarında yer alan antik kentin pek çok noktasında kazı ve yenileme faaliyetleri kesintisiz şekilde yürütülüyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, yürütülen bu projelerin kente yönelik merakı ve ilgiyi önemli ölçüde artırdığını ifade ediyor. Klasik, Helenistik, Roma, Bizans, Menteşe Beyliği, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait mimari yapılar bir bütün halinde korunurken, sivil mimari örneği evlerde gerçekleştirilen restorasyonlar sayesinde tarihi köy dokusu özgün haliyle geleceğe taşınıyor.

Ziyaretçiler 3 bin 500 yıllık bir tarihsel süreci tek bir alanda gözlemleyebiliyor

Antik dönemden günümüze ulaşan hamam, cami ve mesken gibi yapıların tamamı aynı alan içerisinde incelenebiliyor. Yaklaşık 3 bin 500 yıllık zaman dilimine ait tüm katmanları bir arada görme fırsatı bulan konuklar, tarihi kalıntıları gezdikten sonra köy meydanındaki asırlık çınarların altında dinlenerek geçmişin atmosferini yerinde soluyor.

Özel ziyaretçi gruplarının yanı sıra genç çiftler de fotoğraf çekimi için kenti tercih ediyor

Sahip olduğu benzersiz tarihi çeşitlilik, son dönemde yerli ve yabancı turist sayısında ciddi bir artış sağlıyor. Kurban Bayramı tatilini Muğla ve çevresinde geçiren çok sayıda vatandaş, kültürel yapıları yakından incelemek üzere antik kente akın ediyor. Bu yoğunluğun yanı sıra, evlilik hazırlığı yapan genç çiftler ile aileler de en özel anlarını ölümsüzleştirmek amacıyla tarihi mekanları doğal fotoğraf stüdyosu olarak kullanıyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
