Rekor Kıran Michael Filmi İçin Karar Verildi: Devam Filmine Onay Geldi

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
Michael Jackson’ın hayatını konu alan “Michael” filmi vizyona girdikten sonra sinema dünyasında en çok konuşulan yapımlardan biri oldu. Film hem aldığı eleştiriler hem de gişedeki performansıyla dikkat çekti. Bazı eleştirmenler yapımı sert sözlerle değerlendirirken izleyiciler filme yoğun ilgi gösterdi. Ortaya çıkan gişe rakamları ise yapım şirketinin yeni karar almasına neden oldu. Uzun süredir konuşulan devam filmi iddiaları da böylece netlik kazandı. 

Lionsgate imzası taşıyan “Michael”, vizyona girdiği ilk haftadan itibaren sinema gündeminin merkezine yerleşti.

Film, Michael Jackson’ın yaşamını konu almasına rağmen eleştirmenlerden beklediği desteği alamadı. Özellikle bazı yabancı basın kuruluşlarında yapım hakkında olumsuz yorumlar yapıldı. The Independent yazarı Clarisse Loughrey de filmi sert şekilde eleştiren isimlerden biri oldu. Buna rağmen izleyicilerin ilgisi oldukça yüksek kaldı. Açılış hafta sonunda dünya genelinde elde edilen gelir dikkat çekici seviyelere ulaştı. Film kısa sürede müzik biyografileri arasında en iyi açılış yapan yapımlardan biri haline geldi. İlk hafta sonunda dünya çapında 217 milyon dolarlık hasılata ulaşan yapım, ilerleyen haftalarda da güçlü performansını sürdürdü. Güncel rakamlara göre filmin toplam gişe gelirinin 715,8 milyon dolara ulaştığı belirtiliyor. Bu sonuçlar devam filmi ihtimalini daha da güçlendirdi.

Konuya ilişkin açıklama Lionsgate Sinema Grubu Başkanı Adam Fogelson’dan geldi.

Şirketin mali sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda konuşan Fogelson, ikinci filmin hazırlık aşamasında olduğunu söyledi. Yapılan çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini belirten yönetici, Michael Jackson’ın hayatında ilk filmde yer almayan birçok olay bulunduğunu ifade etti. Ayrıca sanatçının müzik kariyerinde geniş bir bölümün henüz beyaz perdeye taşınmadığını da dile getirdi. İlk film Michael Jackson’ın 1988 yılındaki Bad turnesine kadar olan dönemi anlatıyordu. Ancak başlangıçta hikayenin daha ileri yıllara uzanmasının planlandığı da biliniyor. Daha sonra senaryoda bazı değişiklikler yapıldığı ve filmin son bölümünün yeniden çekildiği ortaya çıkmıştı. Yapım ekibinin ilk film sürecinde çekilen bazı görüntüleri ikinci filmde kullanmayı planladığı belirtildi. Adam Fogelson da ellerinde önemli miktarda hazır görüntü bulunduğunu açıkladı. Bu durumun yeni filmin yapım sürecini kolaylaştıracağı ifade ediliyor.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
