Rekor Kıran Michael Filmi İçin Karar Verildi: Devam Filmine Onay Geldi

Şirketin mali sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda konuşan Fogelson, ikinci filmin hazırlık aşamasında olduğunu söyledi. Yapılan çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini belirten yönetici, Michael Jackson’ın hayatında ilk filmde yer almayan birçok olay bulunduğunu ifade etti. Ayrıca sanatçının müzik kariyerinde geniş bir bölümün henüz beyaz perdeye taşınmadığını da dile getirdi. İlk film Michael Jackson’ın 1988 yılındaki Bad turnesine kadar olan dönemi anlatıyordu. Ancak başlangıçta hikayenin daha ileri yıllara uzanmasının planlandığı da biliniyor. Daha sonra senaryoda bazı değişiklikler yapıldığı ve filmin son bölümünün yeniden çekildiği ortaya çıkmıştı. Yapım ekibinin ilk film sürecinde çekilen bazı görüntüleri ikinci filmde kullanmayı planladığı belirtildi. Adam Fogelson da ellerinde önemli miktarda hazır görüntü bulunduğunu açıkladı. Bu durumun yeni filmin yapım sürecini kolaylaştıracağı ifade ediliyor.