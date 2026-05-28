article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Yeni Dizi 7 Günde 12,9 Milyon İzlenmeyle Rekor Kırdı!

Yeni Dizi 7 Günde 12,9 Milyon İzlenmeyle Rekor Kırdı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.05.2026 - 17:37 Son Güncelleme: 28.05.2026 - 17:38
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yellowstone dünyasının ikonik yüzleri Beth (Kelly Reilly) ile Rip'in (Cole Hauser) Montana'ya veda edip Teksas topraklarında yeni bir sayfa açmalarını merkezine alan yan dizi Dutton Ranch, Paramount+ çatısı altında yayınlanan orijinal yapımlar arasında bugüne kadarki en görkemli başlangıcı gerçekleştirdi. Dizi, büyük bir rekora imza attı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Landman
Dizi

Landman

The Madison
Dizi

The Madison

Yellowstone
Dizi

Yellowstone

Dutton Ranch
Dizi

Dutton Ranch

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İzleyicilerin Dutton ailesine olan yoğun alakası hız kesmeden devam ediyor.

İzleyicilerin Dutton ailesine olan yoğun alakası hız kesmeden devam ediyor.

Dutton Ranch adlı dizide Yellowstone'dan aşina olduğumuz Kelly Reilly (Beth Dutton) ve Cole Hauser (Rip Wheeler) başrolleri paylaşırken, onlara evlatlık oğulları Carter rolüyle yeniden Finn Little eşlik ediyor. Dizi, Montana'daki çiftliklerini küle çeviren korkunç bir yangından aylar sonra Beth ve Rip'in, yanlarına Carter'ı da alarak Güney Teksas'taki (Meksika sınırına yakın) Rio Paloma bölgesine taşınmasını konu alıyor. Burada, eski sahiplerinin 'düzenini hiç bozmayacaklarına' dair söz vererek satın aldıkları Edwards Çiftliği'ni (yeni adıyla Dutton Ranch) yeniden inşa etmeye çalışıyorlar. Ancak Teksas'ın kuralları serttir; kasabayı ve yerel mezbahayı ellerinde tutan acımasız Jackson ailesi ve onların devasa çiftliği, Dutton'ların buradaki varlığını büyük bir tehdit olarak görerek onlara savaş açıyor.

Paramount tarafından paylaşılan resmi verilere göre, 15 Mayıs tarihinde seyirciyle buluşan Dutton Ranch, yayındaki ilk 7 gününde küresel ölçekte 12,9 milyon izlenme sayısını geride bırakarak tarihi bir başarı yakaladı.

Paramount tarafından paylaşılan resmi verilere göre, 15 Mayıs tarihinde seyirciyle buluşan Dutton Ranch, yayındaki ilk 7 gününde küresel ölçekte 12,9 milyon izlenme sayısını geride bırakarak tarihi bir başarı yakaladı.

Dutton Ranch, elde ettiği bu yüksek izlenme oranıyla Taylor Sheridan imzasını taşıyan bir diğer iddialı proje Landman'i ve mart ayında ekranlara gelen The Madison'ı geride bırakmayı başardı. Yapım, sadece dijital yayın ağlarında değil, geleneksel televizyon ekranlarında da son derece yüksek izlenme oranları yakaladı.

Paramount Network kanalındaki ilk gösterimiyle tüm dikkatleri üzerine çeken projenin ilk bölümü, üç günlük izleme istatistiklerine göre 1,9 milyon seyirci tarafından takip edilerek 2023 senesinden bu yana kablolu televizyon ekranlarında yakalanan en başarılı dizi başlangıcına imza koydu. Bununla birlikte, 18-49 yaş aralığındaki yetişkin kategorisinde prömiyerinin yapıldığı günün en çok takip edilen eğlence programı unvanını kazandı.

Reyting değerlendirmeleri yapan Nielsen şirketinin henüz resmiyet kazanmayan ön verilerine göre, Dutton Ranch'in 11-17 Mayıs tarihlerini kapsayan haftada Amerika Birleşik Devletleri genelinde en fazla izlenen orijinal dijital dizi unvanını alması öngörülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın