Yeni Dizi 7 Günde 12,9 Milyon İzlenmeyle Rekor Kırdı!

Dutton Ranch, elde ettiği bu yüksek izlenme oranıyla Taylor Sheridan imzasını taşıyan bir diğer iddialı proje Landman'i ve mart ayında ekranlara gelen The Madison'ı geride bırakmayı başardı. Yapım, sadece dijital yayın ağlarında değil, geleneksel televizyon ekranlarında da son derece yüksek izlenme oranları yakaladı.

Paramount Network kanalındaki ilk gösterimiyle tüm dikkatleri üzerine çeken projenin ilk bölümü, üç günlük izleme istatistiklerine göre 1,9 milyon seyirci tarafından takip edilerek 2023 senesinden bu yana kablolu televizyon ekranlarında yakalanan en başarılı dizi başlangıcına imza koydu. Bununla birlikte, 18-49 yaş aralığındaki yetişkin kategorisinde prömiyerinin yapıldığı günün en çok takip edilen eğlence programı unvanını kazandı.

Reyting değerlendirmeleri yapan Nielsen şirketinin henüz resmiyet kazanmayan ön verilerine göre, Dutton Ranch'in 11-17 Mayıs tarihlerini kapsayan haftada Amerika Birleşik Devletleri genelinde en fazla izlenen orijinal dijital dizi unvanını alması öngörülüyor.