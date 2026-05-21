Backrooms’tan Aşk ve Gurur’a: Haftanın Vizyondaki Filmleri!

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.05.2026 - 12:51 Son Güncelleme: 21.05.2026 - 12:54
25-31 Mayıs haftasında sinema salonlarında farklı türlerden yapımlar izleyiciyle buluşuyor. Bilim kurgu ve korku türünü sevenler için Backrooms dikkat çekiyor. Romantik klasiklerden Aşk ve Gurur yeniden vizyona giriyor. Açlık Oyunları serisinin final filmi de yeniden beyaz perdede izlenebilecek. Çocuklu aileler için Charlie the Wonderdog ve Sevimli Göbüşler haftanın öne çıkan seçenekleri arasında yer alıyor.

25-31 Mayıs Haftası Vizyondaki En Dikkat Çeken Filmler

Backrooms

  • Tür: Bilim Kurgu, Korku

  • Süre: 1 saat 45 dakika

  • Vizyon Tarihi: 29 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass

Backrooms, rahatsız edici ev videoları üzerinden ilerleyen gizemli ve korku dolu bir hikaye anlatıyor. Bu videolar, tanık olanları dehşete düşüren doğaüstü olayları kayda alıyor. Bilim kurgu ve korku türlerini bir araya getiren film, tedirgin edici atmosferiyle haftanın en merak edilen yapımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Aşk ve Gurur

  • Tür: Komedi, Romantik

  • Süre: 2 saat 9 dakika

  • Vizyon Tarihi: 29 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Rosamund Pike

Jane Austen’in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk ve Gurur, Bennet ailesinin beş kız kardeşi etrafında gelişen aşk, gurur ve toplumsal beklenti hikayesini anlatıyor. Elizabeth Bennet ile Bay Darcy arasında gelişen gerilimli ilişki, dönemin İngiltere’sinde sınıf, evlilik ve duygular üzerinden ilerliyor. Yeniden vizyona giren film, romantik klasiklerden hoşlananlar için haftanın en güçlü seçeneklerinden biri.

Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2

  • Tür: Bilim Kurgu, Macera, Savaş Filmi

  • Süre: 2 saat 17 dakika

  • Vizyon Tarihi: 29 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth

Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2, Katniss Everdeen’in Başkan Snow’a karşı verdiği son mücadeleyi konu alıyor. Panem halkının özgürlük savaşı artık final aşamasına gelirken Katniss, dostlarıyla birlikte tehlikeli bir göreve çıkar. Tuzaklar, düşmanlar ve zor seçimlerle ilerleyen film, serinin en yoğun ve en karanlık bölümlerinden biri olarak yeniden vizyona giriyor.

Charlie the Wonderdog

  • Tür: Aile, Animasyon, Komedi

  • Süre: 1 saat 32 dakika

  • Vizyon Tarihi: 29 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Owen Wilson, Dawson Littman, Ruairi MacDonald

Charlie the Wonderdog, süper güçlere sahip sevimli bir köpeğin macerasını anlatıyor. Danny’nin en yakın arkadaşı uzaylılar tarafından kaçırıldıktan sonra Charlie, olağanüstü yeteneklerle geri döner. Ancak asıl kahramanlığın yalnızca güçle değil; cesaret, nezaket ve kendine inanmakla ilgili olduğunu öğrenir. Film, ailece izlenebilecek eğlenceli animasyonlardan biri olarak listede yer alıyor.

Sevimli Göbüşler

  • Tür: Aile, Komedi

  • Süre: 1 saat 15 dakika

  • Vizyon Tarihi: 29 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Serkan Şengül

Sevimli Göbüşler, doğaya meraklı Serkan’ın ormanda karşılaştığı konuşan ayıcıkla kurduğu sıra dışı dostluğu anlatıyor. İlk başta korkuyla başlayan karşılaşma, zamanla eğlenceli ve öğretici bir yolculuğa dönüşüyor. Ayıcık Serkan’a ormanın gizli dünyasını tanıtırken, Serkan da ona teknolojinin bilinçli kullanımını anlatıyor. Film, çocuklu aileler için haftanın yerli seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
