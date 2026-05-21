Backrooms’tan Aşk ve Gurur’a: Haftanın Vizyondaki Filmleri!

Backrooms

Tür: Bilim Kurgu, Korku

Süre: 1 saat 45 dakika

Vizyon Tarihi: 29 Mayıs 2026

Oyuncular: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass

Backrooms, rahatsız edici ev videoları üzerinden ilerleyen gizemli ve korku dolu bir hikaye anlatıyor. Bu videolar, tanık olanları dehşete düşüren doğaüstü olayları kayda alıyor. Bilim kurgu ve korku türlerini bir araya getiren film, tedirgin edici atmosferiyle haftanın en merak edilen yapımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Aşk ve Gurur

Tür: Komedi, Romantik

Süre: 2 saat 9 dakika

Vizyon Tarihi: 29 Mayıs 2026

Oyuncular: Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Rosamund Pike

Jane Austen’in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk ve Gurur, Bennet ailesinin beş kız kardeşi etrafında gelişen aşk, gurur ve toplumsal beklenti hikayesini anlatıyor. Elizabeth Bennet ile Bay Darcy arasında gelişen gerilimli ilişki, dönemin İngiltere’sinde sınıf, evlilik ve duygular üzerinden ilerliyor. Yeniden vizyona giren film, romantik klasiklerden hoşlananlar için haftanın en güçlü seçeneklerinden biri.

Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2

Tür: Bilim Kurgu, Macera, Savaş Filmi

Süre: 2 saat 17 dakika

Vizyon Tarihi: 29 Mayıs 2026

Oyuncular: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth

Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2, Katniss Everdeen’in Başkan Snow’a karşı verdiği son mücadeleyi konu alıyor. Panem halkının özgürlük savaşı artık final aşamasına gelirken Katniss, dostlarıyla birlikte tehlikeli bir göreve çıkar. Tuzaklar, düşmanlar ve zor seçimlerle ilerleyen film, serinin en yoğun ve en karanlık bölümlerinden biri olarak yeniden vizyona giriyor.

Charlie the Wonderdog

Tür: Aile, Animasyon, Komedi

Süre: 1 saat 32 dakika

Vizyon Tarihi: 29 Mayıs 2026

Oyuncular: Owen Wilson, Dawson Littman, Ruairi MacDonald

Charlie the Wonderdog, süper güçlere sahip sevimli bir köpeğin macerasını anlatıyor. Danny’nin en yakın arkadaşı uzaylılar tarafından kaçırıldıktan sonra Charlie, olağanüstü yeteneklerle geri döner. Ancak asıl kahramanlığın yalnızca güçle değil; cesaret, nezaket ve kendine inanmakla ilgili olduğunu öğrenir. Film, ailece izlenebilecek eğlenceli animasyonlardan biri olarak listede yer alıyor.

Sevimli Göbüşler

Tür: Aile, Komedi

Süre: 1 saat 15 dakika

Vizyon Tarihi: 29 Mayıs 2026

Oyuncular: Serkan Şengül

Sevimli Göbüşler, doğaya meraklı Serkan’ın ormanda karşılaştığı konuşan ayıcıkla kurduğu sıra dışı dostluğu anlatıyor. İlk başta korkuyla başlayan karşılaşma, zamanla eğlenceli ve öğretici bir yolculuğa dönüşüyor. Ayıcık Serkan’a ormanın gizli dünyasını tanıtırken, Serkan da ona teknolojinin bilinçli kullanımını anlatıyor. Film, çocuklu aileler için haftanın yerli seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor.