İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 23-24 Mayıs 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

Yolcu

Konu: Görünmez ve durdurulamaz bir güç, bir çifti hem fiziksel hem de psikolojik bir kıskaca alarak kaçış yollarını kapatır. İkilinin hayatta kalma mücadelesi, planladıkları keyifli karavan yolculuğunu her kilometrede peşlerini bırakmayan bir savaşa dönüştürür.

Yönetmen: André Øvredal

Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Jacob Scipio, Lou Llobell, Melissa Leo

Hased: Cin Çarpması

Konu: Sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrenen Melike'nin, intikam almak amacıyla yaptırdığı kadim büyünün hem ihanet edenleri hem de kendisini içine çektiği karanlık bir kabusa dönüşmesi.

Yönetmen: Metin Gürbüz

Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Pınar Demiral, Tayfun Işık, Fatmanur Polat

Manyak (Vieja loca)

Konu: Fırtınalı bir gecede Pedro, eski sevgilisi Laura'dan gelen çağrıyla annesi Alicia'ya bakmayı kabul eder. Ancak Pedro eve adımını attığı anda bir şeylerin çok yanlış olduğunu hissedeceği gerilim dolu bir gece başlar.

Yönetmen: Martin Mauregui

Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Carmen Maura, Daniel Hendler

Siccin 9

Konu: Cemal'in eve adım atmasıyla tetiklenen olaylar silsilesinin, sadece bir aileyi değil, tüm kan bağını kapsayan ve doğaüstü güçlerle mühürlenmiş bir lanetin yıkıcı etkilerini ortaya çıkarması.

Yönetmen: Alper Mestçi

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Burcu Almeman, Fahrettin Avcı, Adnan Koç, Özenç Eren Yelçi, Nusret Şenay

Saplantı (Obsession)

Konu: Âşık olduğu kadının kalbini kazanmak için gizemli 'Tek Dilek Söğüdü'nü kıran umutsuz bir romantiğin, dilediği şeye kavuşmasının ardından bu arzunun karanlık ve ürkütücü bir bedeli olduğunu keşfetmesi.

Yönetmen: Curry Barker

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson, Megan Lawless

Lanet (The Jack in the Box Rises)

Konu: Seçkin bir kız okulunun bahçesinde ürkütücü bir oyuncak kutusu bulan altı öğrencinin, kutuyu açtıktan sonra serbest kalan iblisle girdikleri amansız ve ölümcül mücadele.

Yönetmen: Lawrence Fowler

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Nicholas Anscombe, Isabella Colby Browne, Leona Clarke

Babil'in Laneti

Konu: Mezopotamya'da cinlerle yapılan yasak bir anlaşmanın ürünü olan ve yeraltına gömülen büyü kitabının arkeolojik bir kazı sırasında gün yüzüne çıkmasıyla, araştırmacı Aytaç ve ailesinin yaşadığı paranormal olaylar.

Yönetmen: Mazlum Yiğit

Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Sefa Zengin, Yaşar Gündem, Şirin Yıldırım

Hokum

Konu: Mutlu sonlardan nefret eden yazar Bauman'ın, ebeveynlerinin küllerini savurmak için gittiği İrlanda'daki ıssız bir handa kadim bir cadı efsanesi ve kendi sanrılarıyla yüzleşmesi.

Yönetmen: Damian Mc Carthy

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Adam Scott, Peter Coonan, David Wilmot, Austin Amelio

Cehennem Ayini

Konu: Hayatını kaybeden sevgilisinin yasını tutan bir adamın, ona yeniden kavuşma umuduyla 'Kırmızı Kitap Ritüeli'ni gerçekleştirerek yanlışlıkla cehennemin kapılarını aralaması.

Yönetmen: Carlos Baena, Hugo Cardozo, Nathan Crooker

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Mario González Martí, Lizzie Gómez, Matias Miranda

Yetimhane: Sahipsiz Cinler

Konu: Annesinin öğretmenlik yaptığı Büyükada'daki Rum Yetimhanesi'nde kardeşinin kaybolduğunu öğrenen Nergis'in adaya gitmesiyle, yetimhanede hapsolmuş çocukların hayaletleri ve karanlık güçlerle yüzleşmesi.

Yönetmen: Cem Kaymakçı, Anastasiya Düz

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Tayfun Sav, Murat Tavlı, Ayşe Baçkır

Habis: Son Dua

Konu: Bir köyü etkisi altına almış karanlık bir büyü, bir gazetecinin bu olaylara tanık oluşu ve bu esaretin son bulması için yaşadığı korku dolu anlar.

Yönetmen: Volkan Akişli

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026Ana Oyuncular: Serdar Dünver, Nalan Olcayalp, Sercan Boztepe