Tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı ile İlgili "Change Araç" Şüphesi de Varmış: Sahte Plaka ile Kullanmış

19.05.2026 - 00:07

Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Selahattin Akın Uzun, Adana merkezli 21 ilde yürütülen “yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “kara para aklama” soruşturması kapsamında tutuklandı.

Tutuklama kararının ardından Kütahyalı hakkında yeni iddialar da gündeme gelmeye devam etti.

Son olarak gazeteci Murat Ağırel, “Onlar” isimli YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ağırel, Kütahyalı’nın Türkiye’ye getirilen Gürcistan plakalı aracına sahte plaka takılarak “change” işlemi uygulandığını ve polis koruması sayesinde aracın denetimlere takılmadan kullanıldığını öne sürdü.

Murat Ağırel'in "Onlar TV" ekranında dile getirdiği iddialar izleyenleri şaşırttı.

Gürcistan'dan gelen aracın parasını ödememiş, sahte plaka takıp kullanmış.

Murat Ağırel'in iddialarında Kütahyalı'nın Gürcistan'dan getirdiği bir aracın parasını ödemeden plakasını değiştirerek kullandığı anlatılıyor: 

'Rasim Ozan Kütahyalı'nın 3 yıl önce Gürcistan'dan bir araç aldığı, ancak Türkiye'ye döndükten sonra ne aracın parasını ödediği ne de aracı iade ettiği iddia ediliyor.

Araç sahipleri Nagehan Alçı'ya ulaşıp durumu anlatıyor. Ardından bahçede yapılan tespitle aracın orada olduğu doğrulanıyor ve polis çağrılıyor.

Türkiye'ye getirilen Gürcistan plakalı araca sahte plaka takılarak 'change' işlemi yapıldığı ve Kütahyalı'nın polis koruması sayesinde bu sahte plakalı araçla denetimlere takılmadan rahatça gezdiği öne sürülüyor.

Bu durumun birden fazla kez yapıldığı, benzer şekilde parasız getirilen kaçak bir Jaguar aracın daha olduğu iddia ediliyor...'

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
