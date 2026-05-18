Tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı ile İlgili "Change Araç" Şüphesi de Varmış: Sahte Plaka ile Kullanmış

Murat Ağırel'in iddialarında Kütahyalı'nın Gürcistan'dan getirdiği bir aracın parasını ödemeden plakasını değiştirerek kullandığı anlatılıyor:

'Rasim Ozan Kütahyalı'nın 3 yıl önce Gürcistan'dan bir araç aldığı, ancak Türkiye'ye döndükten sonra ne aracın parasını ödediği ne de aracı iade ettiği iddia ediliyor.

Araç sahipleri Nagehan Alçı'ya ulaşıp durumu anlatıyor. Ardından bahçede yapılan tespitle aracın orada olduğu doğrulanıyor ve polis çağrılıyor.

Türkiye'ye getirilen Gürcistan plakalı araca sahte plaka takılarak 'change' işlemi yapıldığı ve Kütahyalı'nın polis koruması sayesinde bu sahte plakalı araçla denetimlere takılmadan rahatça gezdiği öne sürülüyor.

Bu durumun birden fazla kez yapıldığı, benzer şekilde parasız getirilen kaçak bir Jaguar aracın daha olduğu iddia ediliyor...'