Çarşamba Günü UEFA Avrupa Finali Sebebiyle İstanbul'da Bazı Yollar Kapalı Olacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.05.2026 - 20:28

İstanbul’da oynanacak UEFA Avrupa Ligi Finali nedeniyle 20 Mayıs’ta üç ilçede geniş kapsamlı trafik düzenlemeleri uygulanacak.

SC Freiburg ile Aston Villa arasında gerçekleştirilecek final karşılaşması kapsamında, Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli’de çok sayıda yol geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

Hangi yollar kapalı olacak?

İstanbul’da oynanacak UEFA Avrupa Ligi Finali kapsamında 20 Mayıs günü saat 11.00’den etkinliklerin sona ereceği saate kadar birçok ana arter araç trafiğine kapatılacak.

Beşiktaş’ta Yıldız Posta Caddesi, Barbaros Bulvarı, Çırağan Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Sait Çiftçi Ayrımları, Nüzhetiye Caddesi ve Süleyman Seba Caddesi ulaşıma kapalı olacak. Sürücüler alternatif olarak Yıldız Caddesi, Yenidoğan Sokak, Hoş Sohbet Sokak, Vefa Bayırı Sokak, Orta Bahçe Caddesi, Ihlamur Dere Caddesi, Ayazma Deresi Caddesi, Türkgücü Sokak, Emirhan Caddesi, Ihlamur Yıldız Caddesi, Muallim Naci Caddesi ve Dereboyu Caddesi’ni kullanabilecek.

Beyoğlu’nda ise Meclis-i Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Galata Köprüsü, Tersane Caddesi, Dolmabahçe Gazhane Caddesi, İnönü Caddesi, Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi, Mete Caddesi, Sıraselviler Caddesi ve Asker Ocağı Caddesi trafiğe kapatılacak. Bu bölgede alternatif güzergah olarak Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Yedikuyular Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, Bahriye Caddesi, Irmak Caddesi, Kurtuluş Deresi Caddesi, Dolapdere Caddesi, Kadiriler Yokuşu Sokak, Boğazkesen Caddesi ve Yeni Çarşı Caddesi kullanılabilecek.

Şişli’de de Dolmabahçe-Bomonti Tüneli, Taşkışla Caddesi, Kadırgalar Caddesi, Maçka Caddesi, Bayıldım Caddesi ve Mim Kemal Öke Caddesi araç trafiğine kapatılacak. Sürücüler için Villa Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Vali Konağı Caddesi, 19 Mayıs Caddesi, Hakkı Yeten Caddesi, Teşvikiye Caddesi, Rumeli Caddesi, Büyükdere Caddesi, Hasret Caddesi, Akar Caddesi ve Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak alternatif güzergah olarak belirlendi.

Gerekli görülürse daha erken kapanabilecek.

Öte yandan yetkililer, Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli’de belirtilen cadde ve sokakların, yaya ve araç güvenliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaç duyulması halinde planlanan saatten daha önce kısmen ya da tamamen trafiğe kapatılabileceğini duyurdu.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
