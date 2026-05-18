Çukurova’da İspanyol Kirazı Satışı: Adana’dan Avrupa’ya İhraç Ediliyor, Kilosu 4 Euroyu Buluyor!

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde toprakla buluşan İspanyol menşeli kiraz fidanları, beş yıllık titiz bir emeğin ardından meyvelerini vererek doğrudan Avrupa pazarının yolunu tuttu. 'Çukurova'da kiraz yetişmez' tabularını yıkan bu özel üretim, kilogramı 4 euroyu bulan bahçe satış fiyatıyla hem üreticisinin yüzünü güldürüyor hem de bölge tarımı için güçlü bir alternatif oluşturuyor. Şimdiden ihracatçıların büyük ilgisini çeken bahçelerde yüksek rekolte hedefiyle başlanan hasat mesaisi tüm hızıyla devam ediyor.