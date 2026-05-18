Çukurova’da İspanyol Kirazı Satışı: Adana’dan Avrupa’ya İhraç Ediliyor, Kilosu 4 Euroyu Buluyor!

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.05.2026 - 19:46

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde toprakla buluşan İspanyol menşeli kiraz fidanları, beş yıllık titiz bir emeğin ardından meyvelerini vererek doğrudan Avrupa pazarının yolunu tuttu. 'Çukurova'da kiraz yetişmez' tabularını yıkan bu özel üretim, kilogramı 4 euroyu bulan bahçe satış fiyatıyla hem üreticisinin yüzünü güldürüyor hem de bölge tarımı için güçlü bir alternatif oluşturuyor. Şimdiden ihracatçıların büyük ilgisini çeken bahçelerde yüksek rekolte hedefiyle başlanan hasat mesaisi tüm hızıyla devam ediyor.

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde, "Çukurova’da kiraz yetişmez" ön yargılarını yıkan bir başarı öyküsü yazılıyor.

İlçeye bağlı Ufacıkören Mahallesi’nde çiftçilik yapan Fatih Kara, 5 yıl önce İspanya’dan getirttiği özel kiraz fidanlarını toprakla buluşturdu. Geçtiğimiz yıl yaşanan don ve dolu gibi olumsuz hava şartları nedeniyle verim alamayan üretici, pes etmeyerek bu yıl meyvelerini toplamayı başardı. Tarım işçilerinin neşeli türküleri eşliğinde başlayan hasat, üreticinin yüzünü güldürüyor.

Avrupa Pazarına Kilogramı 4 Eurodan Gidiyor

15 dönümlük bir alanda gerçekleştirilen üretimde, bu yıl yaklaşık 10 tonluk bir rekolte hedefleniyor. Hasat edilen ve kalitesiyle göz dolduran 'Royal Tioga' cinsi kirazlar, bölgedeki tarım firmaları vasıtasıyla doğrudan Avrupa pazarına ihraç ediliyor. Yoğun talep gören erkenci kirazların kilogram fiyatı ise bahçede 3,5 ile 4 euro arasında alıcı buluyor. 5 yıllık büyük bir emeğin karşılığını aldıklarını belirten üretici Fatih Kara, bölge ekonomisine de ciddi bir katma değer sağlıyor.

İlçe Tarım Müdürlüğünden Bahçede İnceleme

Bölge tarımı için büyük önem taşıyan bu alternatif ürün hasadına yetkililer de kayıtsız kalmadı. İmamoğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemil Çabuk ve beraberindeki teknik personel, kiraz bahçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Erkenci kiraz hasadına bizzat katılan yetkililer, bölgedeki kiraz yetiştiriciliğinin mevcut durumu, üretim kalitesi, sürdürülebilirlik ve verimlilik artırma yöntemleri üzerine üreticiyle bilgi alışverişinde bulundu.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
