Kemal Sunal'ın Oğluydu: Kapıcılar Kralı'nın Çocuk Yıldızının Son Hali Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.05.2026 - 19:39

Kapıcılar Kralı’nın unutulmaz çocuk yıldızı yıllar sonra yeniden gündemde! Kemal Sunal’ın oğlu İbram karakterine hayat veren Soner Yağız’ın son hali, Yeşilçam hayranlarını nostalji yolculuğuna çıkardı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında gösterilen Kapıcılar Kralı, aradan geçen onca yıla rağmen hala televizyon ekranlarında her yayınlandığında milyonları ekran başına toplamayı başarıyor.

1976 yılında vizyona giren kült filmin yönetmen koltuğunda Zeki Ökten otururken senaryosunu ise usta isim Umur Bugay kaleme almıştı. Başrolünde Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal’ın yer aldığı filmde ayrıca Sevda Ferdağ, Bilge Zobu, Şevket Altuğ ve Reha Yurdakul gibi dönemin birbirinden güçlü oyuncuları rol alıyordu. Film, apartman kapıcısı Seyit’in saf gibi görünen ama aslında herkesin açığını bilen, çıkar ilişkilerini ustalıkla yöneten tavrını mizahi bir dille anlatıyordu. 

Hem dönemin apartman hayatını hem sınıf ayrımını hem de insan ilişkilerindeki ikiyüzlülüğü ince ince işleyen yapım, Kemal Sunal’ın doğal oyunculuğu sayesinde Yeşilçam tarihinin en sevilen komedilerinden biri haline gelmişti. Özellikle Seyit karakterinin apartmandaki herkesi bir şekilde idare etmesi ve olayların içinde kıvrak zekâsıyla sıyrılması, filmi yıllar içinde “defalarca izlense de sıkmayan” yapımlar arasına sokmuştu.

Hiç şüphesiz filmin en dikkat çeken karakterlerinden biri de Seyit’in oğlu İbram’dı.

Kemal Sunal’ın hayat verdiği Seyit karakterinin oğlu olarak karşımıza çıkan İbram’a çocuk oyuncu Soner Yağız hayat veriyordu. Kısa sahnelerine rağmen sempatik tavırları ve doğal oyunculuğuyla hafızalara kazınan Soner Yağız, dönemin unutulmayan çocuk yıldızlarından biri olmuştu. 

Özellikle Kemal Sunal’la olan sahnelerindeki uyum, seyircinin dikkatini çekmiş; İbram karakteri filmin en sıcak detaylarından biri haline gelmişti. O dönem çocuk yaşta kamera karşısına geçen Yağız, yıllar içinde gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih etti.

Fakat geçtiğimiz saatlerde Soner Yağız’ın yıllar sonraki görüntüsü sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Kapıcılar Kralı’nın çocuk yıldızını görenler adeta yıllar öncesine gitti. Özellikle Yeşilçam tutkunları, İbram karakterinin bugünkü halini görünce nostalji rüzgarına kapıldı. Sosyal medyada “Zaman nasıl geçmiş”, “Bir neslin çocukluğu resmen” ve “Kemal Sunal filmleri yaşlanmıyor” yorumları peş peşe gelirken, Soner Yağız’ın değişimi büyük ilgi gördü. 

Çocuk yaşta hafızalara kazınan oyuncunun bugünkü görüntüsü, kısa sürede nostalji sayfalarının ve sinema hesaplarının en çok paylaşılan içerikleri arasına girdi. Özellikle Kapıcılar Kralı’nı defalarca izleyen izleyiciler için bu dönüşüm, adeta geçmişe açılan duygusal bir pencere oldu.

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
