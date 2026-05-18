Kemal Sunal'ın Oğluydu: Kapıcılar Kralı'nın Çocuk Yıldızının Son Hali Ortaya Çıktı!

1976 yılında vizyona giren kült filmin yönetmen koltuğunda Zeki Ökten otururken senaryosunu ise usta isim Umur Bugay kaleme almıştı. Başrolünde Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal’ın yer aldığı filmde ayrıca Sevda Ferdağ, Bilge Zobu, Şevket Altuğ ve Reha Yurdakul gibi dönemin birbirinden güçlü oyuncuları rol alıyordu. Film, apartman kapıcısı Seyit’in saf gibi görünen ama aslında herkesin açığını bilen, çıkar ilişkilerini ustalıkla yöneten tavrını mizahi bir dille anlatıyordu.

Hem dönemin apartman hayatını hem sınıf ayrımını hem de insan ilişkilerindeki ikiyüzlülüğü ince ince işleyen yapım, Kemal Sunal’ın doğal oyunculuğu sayesinde Yeşilçam tarihinin en sevilen komedilerinden biri haline gelmişti. Özellikle Seyit karakterinin apartmandaki herkesi bir şekilde idare etmesi ve olayların içinde kıvrak zekâsıyla sıyrılması, filmi yıllar içinde “defalarca izlense de sıkmayan” yapımlar arasına sokmuştu.