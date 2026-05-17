Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Gözaltına Alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın Mal Varlığı Belli Oldu

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.05.2026 - 21:24

Adana merkezli olarak 21 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, “yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada 128 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Rasim Ozan Kütahyalı da yer aldı.

Adana’da işlemleri sürdürülen Kütahyalı’nın, cep telefonunun şifresini emniyet ekipleriyle paylaşmadığı iddia edildi. Gazeteci Emrullah Erdinç ise soruşturma dosyasındaki delillerin oldukça güçlü olduğunu öne sürdü.

İfadesi 244 sayfa...

Şamil Tayyar yaptığı paylaşımda Rasim Ozan Kütahyalı'nın işinin zor olduğunu söylerken ifadesinin de 244 sayfa olduğunu dile getirdi. MASAK raporlarının bu 244 sayfanın büyük bölümünü oluşturduğunu söyleyen Tayyar, Kütahyalı'nın etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söyledi.

İfade sürecinde mal varlığı da ortaya çıktı.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesinden mal varlığı da sosyal medyaya yansıdı. Arabaların dikkat çektiği mal varlığında şu kalemler yer aldı: 

— 2009 model Jaguar.

— 1981 model klasik otomobil.

— 2013 model Volkswagen.

2023 model Chery.

— 1998 model Range Rover.

— 2003 model Range Rover.

— Sarıyer'de bir apartman dairesi.

İzmir Göztepe'de bir apartman dairesi.

Üsküdar Çengelköy'de Sultan Makamı konutlarında %50 hisse bahçe dubleks.

Serbest bırakılmayı talep etti.

Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede serbest bırakılmak istediğini söyledi. Talebinde; 'Eşim hamiledir ve her gün ağlamaktadır. Düşük yapma ihtimalinden korkuyorum. 12 yaşındaki 2 kızım 2 gündür akran zorbalığı yaşamaktadır, tüm gün ağlamaktadır. Çünkü medya hakkımda uydurma haberler yapmaktadır. Bir an evvel hamile eşime ve 2 kızıma kavuşmak istiyorum.' ifadelerini kullandı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın