Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı 244 Sayfa İfade Verdi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.05.2026 - 21:11

Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tayyar, Kütahyalı’nın ifade tutanağının 244 sayfadan oluştuğunu belirterek, dosyada suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ile suç gelirlerini aklama suçlamalarının yer aldığını söyledi. İfade tutanağının büyük bölümünün sorular ve MASAK raporlarından oluştuğunu aktaran Tayyar, Kütahyalı’nın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini ifade etti.

Şamil Tayyar: "2010 yılında bana bir kazık attı"

Şamil Tayyar, Rasim Ozan Kütahyalı’nın emniyet ifadesi ve MASAK raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İlk olarak TGRT Haber yayınında konuşan Tayyar, Kütahyalı ile geçmişte yaşadığı kişisel bir sorunu da ilk kez açıkladı.

Tayyar, “2010 yılında bana bir kazık attı. Düzelteceğini söyledi ama yapmadı. O günden sonra ilişkimiz mesafeli devam etti” ifadelerini kullanırken, Kütahyalı’nın emniyet ifadelerine ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı.

Şamil Tayyar, Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifade süreciyle ilgili de şu sözleri söyledi:

'Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifade tutanağı hayli kabarık. Tam 244 sayfa. Aslında tutanağın önemli kısmı sorular ve MASAK raporu kesitlerinden oluşuyor. Suç örgütü yöneticiliği, üyeliği, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve suç gelirini aklamakla suçlanıyor. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istememiş. Şirketinin bulunmadığını, yorumculuğunun yanı sıra bireysel yatırımcı olduğunu anlatıyor.

Hiçbir suçlamayı kabul etmiyor, hesabındaki toplam 50 milyon lirayı aşan para hareketliliğini 'kredi kartından düşük komisyonla çektirdiği paranın hesabına aktarılması' ve 'ticari kredi' olarak açıklıyor. Tüm sorulara aynı şablonla cevap vererek, minder dışında güreşi tercih ediyor.  MASAK’ın raporu çok ayrıntılı ve açık bırakmayan titizlikle hazırlanmış. Kütahyalı profesyonelce cevap vermiş ama işi zor. Tahliyesini isterken eşinin hamile olduğunu, 12 yaşındaki kızlarının akran zorbalığına maruz kaldığını, eşinin bu yaşananlardan dolayı düşük riskinin bulunduğunu anlatmış. Özetle mevzu böyle.'

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
