Mardin'deki Bir İlanda Yer Alan Kriterle İlgili Suç Duyurusu Yapıldı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.05.2026 - 20:32

Mardin’de bir emlakçının internet üzerinden verdiği kiralık daire ilanındaki şartlar tepki çekti. Ev kiralamak için ilanları inceleyen kadın avukat, ilandaki ifadeleri fark edince durumu yargıya taşıyarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yabancı ve memur kriteri aranıyormuş.

Mardin’de yaşayan Avukat Gurbet Bilbay, internet üzerinden kiralık ev ilanlarını incelerken beğendiği bir dairenin açıklama kısmında yer alan “yabancı ve memur kriteri var” notunu fark etti. Durumu netleştirmek isteyen Bilbay’ın telefonla ulaştığı emlakçı, ilandaki şartın geçerli olduğunu doğruladı. Bunun üzerine avukat, “nefret ve ayrımcılık” suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"Hukuki açıdan suç teşkil eden bir durum var"

Gurbet Bilbay, emlak ofislerinde belirli kişilere yönelik şartlar sunulmasının hukuki açıdan suç teşkil edebileceğini belirterek vatandaşlara suç duyurusunda bulunmaları çağrısı yaptı.

Bilbay, “Bekârlara kesinlikle ev verilmez, memur olma şartı aranıyor ya da ‘Mardinlilere ev yok, yabancı memur tercih ediyoruz’ gibi ifadeler kullanılabiliyor. Bizim karşılaştığımız olayda da emlak ofisi açık şekilde ‘Mardinliyseniz size ev vermiyoruz, yabancı memur şartımız var’ dedi. Böyle bir durumla karşılaşan kişiler doğrudan başvuru formu doldurabilir ya da savcılığa suç duyurusunda bulunabilir” dedi.

Nefret ve ayrımcılık suçu...

Gurbet Bilbay, yaşanan olayın açık şekilde nefret ve ayrımcılık suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, bunun Anayasa Mahkemesi kararlarına da aykırı olduğunu söyledi.

Bazı emlakçıların hâlâ bu tür uygulamalara devam ettiğini ifade eden Bilbay, “Üstelik emlakçı, yetkili olmadığı üst kattaki daire için de aynı ifadeleri kullandı. Biz de bu durumla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk” dedi.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
