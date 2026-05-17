Eurovision 2026 Birincisi Bulgaristan Oldu: İsrail Protestoları Geceye Damga Vurdu
Avusturya'nın başkenti Viyana'da bu yıl 70. kez organize edilen Eurovision, müzikal performanslardan ziyade siyasi tartışmalar ve geniş çaplı protestolar altında tamamlandı. Uluslararası alanda büyük ses getiren bu dev müzik etkinliğinin kazananı, topladığı yüksek oylarla komşu ülke Bulgaristan oldu. İsrail'in yarışma kadrosuna dahil edilmesine yönelik tepkiler, organizasyonun başladığı ilk günden büyük final gecesine kadar tırmanarak devam etti. Bu duruma tepki gösteren İspanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda ve Slovenya gibi ülkeler, resmi bir karar alarak bu yılki yarışmadan çekildiklerini bildirmişti. Sahnede yaşanan rekabet ve salon dışındaki gergin atmosferin ardından oylama aşamasına geçildi ve jüri ile halk oyları netleşti. Gelin geceye dair tüm detaylara geçelim…
Final gecesinde toplamda 25 farklı ülkenin temsilcisi sahne alarak kendi eserlerini canlı performansla seslendirdi.
İsrail adına üçüncü sırada sahneye çıkan Noam Bettan, şarkısını seslendirdiği esnada salondaki izleyicilerin açtığı Filistin bayraklarıyla sert bir şekilde protesto edildi.
