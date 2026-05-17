Eurovision 2026 Birincisi Bulgaristan Oldu: İsrail Protestoları Geceye Damga Vurdu

Elif Sude Yenidoğan
17.05.2026 - 09:46

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bu yıl 70. kez organize edilen Eurovision, müzikal performanslardan ziyade siyasi tartışmalar ve geniş çaplı protestolar altında tamamlandı. Uluslararası alanda büyük ses getiren bu dev müzik etkinliğinin kazananı, topladığı yüksek oylarla komşu ülke Bulgaristan oldu. İsrail'in yarışma kadrosuna dahil edilmesine yönelik tepkiler, organizasyonun başladığı ilk günden büyük final gecesine kadar tırmanarak devam etti. Bu duruma tepki gösteren İspanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda ve Slovenya gibi ülkeler, resmi bir karar alarak bu yılki yarışmadan çekildiklerini bildirmişti. Sahnede yaşanan rekabet ve salon dışındaki gergin atmosferin ardından oylama aşamasına geçildi ve jüri ile halk oyları netleşti. Gelin geceye dair tüm detaylara geçelim…

Eurovision 2026 şampiyonu Bulgaristan oldu. Yarışmaya oylama sonuçları ve sahne protestoları damga vurdu.

Bulgaristan adına Bangaranga adlı şarkıyla yarışmaya katılan Dara, hem jüriden hem de ekran başındaki seyircilerden büyük bir destek almayı başardı. Jüri heyetinin oylaması neticesinde hanesine 204 puan yazdıran Bulgar sanatçı, yarışmayı ilk sırada tamamlamak adına büyük bir avantaj elde etti. Ardından açıklanan halk oylamasında da performansına karşılık gelen 312 puanı alan Dara, toplam puanını zirveye taşıyarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Final gecesinde toplamda 25 farklı ülkenin temsilcisi sahne alarak kendi eserlerini canlı performansla seslendirdi.

Tartışmaların odağında yer alan İsrail temsilcisi Noam Bettan ise profesyonel jürilerin puanlamasında ancak beşinci sırada kendine yer bulabildi. Jürinin ardından sisteme dahil edilen ve halk oylamasından gelen yoğun destekle 343 puana ulaşan Noam Bettan, genel sıralamada ikinciliğe yerleşti. Bulgaristan, topladığı puanlar neticesinde ikinci sıradaki İsrail temsilcisine tam 173 puanlık büyük bir fark atarak ulaşılması güç bir başarıya imza etti. Bu puan farkı, müzik yarışmasının köklü geçmişinde bugüne kadar iki ülke arasında görülen en büyük puan aralığı olarak tarihe geçti.

İsrail adına üçüncü sırada sahneye çıkan Noam Bettan, şarkısını seslendirdiği esnada salondaki izleyicilerin açtığı Filistin bayraklarıyla sert bir şekilde protesto edildi.

Seyircilerin canlı yayın esnasında bayrak dalgalandırarak gösterdiği tepki, televizyon ekranlarına da doğrudan yansıdı. Yaşanan bu olayların ardından Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard da sosyal medya hesabı üzerinden resmi bir açıklama yayınladı. Agnes Callamard yaptığı paylaşımda, bölgede devam eden insan hakları ihlalleri ve işgaller sürerken İsrail'in bu sahnede yer almaması gerektiğini açıkça ifade etti. İspanya, Slovenya, Hollanda, İzlanda ve İrlanda gibi ülkeler de İsrail'in katılım hakkını protesto etmek amacıyla bu yıl Viyana'daki organizasyona sanatçı göndermedi.

Eurovision birincisi Dara’nın röportajı da gündem olan detaylardan biriydi. 👇

'Teşekkürler Türkiye, yakında geleceğim. Eşim de bir Türk.'

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
