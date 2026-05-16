Özge Özacar Cannes Film Festivali’nde Boy Gösterdi: Dua Lipa’nın Özel Davetine Katıldı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.05.2026 - 15:08

Özge Özacar son dönemde sadece oyunculuğuyla değil, global etkinliklerdeki iddialı çıkışlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle Kızılcık Şerbeti dizisindeki Görkem karakteriyle geniş kitlelere ulaşan başarılı oyuncu, şimdi de Cannes Film Festivali’ndeki görünümüyle gündemde. Bu yıl 79’uncusu düzenlenen Cannes Film Festivali’ne üst üste 4. kez katılan Özacar, dünya yıldızı Dua Lipa’nın özel davetinde boy göstermesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Özge Özacar son dönemin yükselen oyuncuları arasında adını altın harflerle yazdırmayı başardı.

Özellikle Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği “Görkem” karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu, entrikalarıyla sosyal medyayı ayağa kaldıran performansıyla uzun süre gündemden düşmemişti. Oyunculuk kariyerine televizyon dizileriyle başlayan Özacar, daha sonra Bursa Bülbülü filmindeki “Arzu” karakteriyle büyük beğeni toplamış; hem oyunculuğu hem de enerjisiyle dikkat çekmişti. Dijital projelerde de boy gösteren güzel oyuncu, kariyer basamaklarını hızla tırmanarak sektörün en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

Başarılı oyuncu şimdi ise kariyerindeki uluslararası adımlarla konuşuluyor!

Özge Özacar, bu yıl düzenlenen 79. Cannes Film Festivali’ne üst üste 4. kez katılarak adeta festivalin değişmeyen Türk yüzlerinden biri oldu. Daha önceki yıllarda da Cannes kırmızı halısında boy gösteren Özacar, bu yıl da şıklığı ve iddialı tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Festival kapsamında dünya yıldızı Dua Lipa’nın ev sahipliği yaptığı özel davete katılan Özacar’ın global isimlerle aynı gecede yer alması sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Ünlü oyuncunun aynı zamanda kırmızı halıda global bir saat markasıyla iş birliği çekimi gerçekleştirdiği öğrenildi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
