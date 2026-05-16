Özge Özacar Cannes Film Festivali’nde Boy Gösterdi: Dua Lipa’nın Özel Davetine Katıldı!

Özge Özacar, bu yıl düzenlenen 79. Cannes Film Festivali’ne üst üste 4. kez katılarak adeta festivalin değişmeyen Türk yüzlerinden biri oldu. Daha önceki yıllarda da Cannes kırmızı halısında boy gösteren Özacar, bu yıl da şıklığı ve iddialı tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Festival kapsamında dünya yıldızı Dua Lipa’nın ev sahipliği yaptığı özel davete katılan Özacar’ın global isimlerle aynı gecede yer alması sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Ünlü oyuncunun aynı zamanda kırmızı halıda global bir saat markasıyla iş birliği çekimi gerçekleştirdiği öğrenildi.