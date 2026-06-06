Sevgili Kova, bugün gökyüzünün yakıcı, dönüştürücü ve küllerinden var edici enerjisi tam senin burcunda, kalbinde patlıyor! Bugüne kadar toplum için, arkadaşların için veya sırf farklı görünmemek için büründüğün eski kimliğini üzerinden atıyorsun. Gerçek ve rakiplerin için korkutucu derecede güçlü olan seni uyandırıyorsun.

İç dünyandaki gölgelerle, korkularınla ve sakladığın zaaflarla göz göze gelip onlardan korkmak yerine onları kendi gücüne dönüştürüyorsun. Bugün alacağın bireysel kararlar, dış görünüşünden tut da hayat rotana kadar her şeyi kökünden değiştirecek. İnsanların ne düşündüğü artık senin pek de umurunda değil.

Peki ya aşk? Beraberliğinde de artık eski sen yok! Partnerinin bu yeni ve çok daha tavizsiz haline uyum sağlaması gerekecek. İlişkini senin yeni güçlenmiş standartlarına göre ya baştan inşa edeceksiniz ya da sana uymayan bağları keseceksin. Aman dikkat, aşk bu denli sert rüzgarları kaldıramayabilir. Bekarsan, auran o kadar yoğun, karanlık ve manyetik ki etrafındaki herkesi kendine çekiyorsun. Yüzeysel flörtler senden kaçarken, ruhunun bu derinliğine inmeye cesaret eden eşsiz ve dönüştürücü ruhla kadersel bir çarpışma yaşayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...