Sevgili Kova, bugün Merkür ile Neptün karesi maddi değerlerinle ilgili konularda algını oldukça yanıltabilir. Bir şeye değerinden çok daha fazla para ödeyebilir, gereksiz bir aboneliğe onay verebilir veya cebindeki paranın hesabını tamamen karıştırabilirsin. Finansal konularda sis pus dağılana kadar cüzdanını sıkı sıkıya kapalı tutman en doğrusudur.

Öz değerinle ilgili de gelgitler yaşayabilirsin. Başkalarının senin yeteneklerin hakkında söylediği manipülatif veya eksik sözleri ciddiye alıp kendi potansiyelinden şüphe edebilirsin. Kimsenin senin değerini belirlemesine izin verme; sen kendi içinde ne kadar kıymetli olduğunu gayet iyi biliyorsun.

Peki ya aşk? Sevgini göstermek için pahalı hediyelere veya gösterişli harcamalara başvurma illüzyonuna düşebilirsin. Partnerinin senden beklediği şey kredi kartı limitin değil, tamamen senin şefkatin ve varlığındır. Bekarsan, sırf karşındakini etkilemek uğruna bütçeni sarsacak lüks bir buluşma ayarlamak sonradan sana ciddi bir finansal pişmanlık yaşatabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...