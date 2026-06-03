Sevgili Kova, bugün Merkür ile Neptün enerjisi, ilişkide sevgi dilini maddiyatla karıştırmana sebep olabilir. Partnerinle arandaki duygusal bir boşluğu, ona alacağın gösterişli bir hediye ile kapatabileceğini düşünmek büyük bir yanılgıdır. Maddi jestler yerine kalbini şeffaf bir şekilde açmak aranızdaki bağı gerçek anlamda iyileştirecektir.

Ama bekarsan, finansal olarak gösteriş yapan veya sürekli sahip olduğu şeylerden bahseden birinin göz boyayan aurasına kapılabilirsin. Karşındakinin cüzdanının kabarıklığının ruhunun derinliği ile eş değer olmadığını fark etmek, kalbini yüzeysel ve yorucu bir tecrübeden zamanında korumanı sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...