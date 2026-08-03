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Koç Burcu right-white
4 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 4 Ağustos Salı gününüz nasıl geçecek? 4 Ağustos Salı günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay bugün senin burcunda ilerliyor ve Satürn ile buluşarak enerjini disipline ediyor. İş hayatında hızlı hareket etmek istiyorsun ama bir sorumluluk seni yavaşlatıyor. Mars ile Lilith arasındaki karşıtlık ise iletişim alanında bir gerginlik yaratabilir; bir mesajı ya da bir sözü fazla sert kurabilirsin. Bugün göndermeden önce yazdığını bir kez daha okumanı öneririm.

Maddi konularda dün retroya geçen Chiron, kazanç alanında kendine biçtiğin değeri sorgulatıyor. Bir işin bedelini konuşurken kendini küçültme eğiliminde olabilirsin. Rakamı söylemeden önce harcadığın emeği hatırlaman, doğru fiyatı vermeni sağlayacak.

Aşk hayatında sabırsızlığın öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerinden hemen bir cevap beklemen aranızda gereksiz bir gerginlik doğurabilir; ona düşünmesi için zaman tanımalısın. Bekar bir Koç burcu isen, bir mesaja hızlıca dönmeyen biri seni tedirgin edebilir ama bu sessizlik ilgisizlik anlamına gelmiyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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