Sevgili Koç, bugün Ay senin burcunda Satürn’le buluşuyor ve içindeki aceleci enerjiyi bir duvara çarptırıyor. İlişkin varsa, partnerinden istediğin cevabı hemen alamadığın için huzursuzlanabilirsin. Bir soru sordun ve o düşünmek istiyor, sen ise beklemekten hoşlanmıyorsun. Bugün onu sıkıştırmak yerine ona zaman tanıman, alacağın cevabın çok daha net olmasını sağlayacak. Sabır senin en zayıf yanın olabilir ama bu hafta en çok işine yarayacak şey de o.

Bekarsan, mesajına geç dönen ya da hemen karşılık vermeyen biri seni tedirgin edebilir. Zihnin hemen olumsuz senaryolar kurmaya başlıyor. Oysa sessizlik her zaman ilgisizlik anlamına gelmiyor; bazen karşındaki kişi de nasıl davranacağını düşünüyor. Bugün üst üste mesaj atmak yerine kendi işine dönmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…