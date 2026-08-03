article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Koç Burcu chevron-right-grey 4 Ağustos Salı Koç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
4 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.08.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 4 Ağustos Salı gününüz nasıl geçecek? 

4 Ağustos Salı günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Ay senin burcunda Satürn’le buluşuyor ve içindeki aceleci enerjiyi bir duvara çarptırıyor. İlişkin varsa, partnerinden istediğin cevabı hemen alamadığın için huzursuzlanabilirsin. Bir soru sordun ve o düşünmek istiyor, sen ise beklemekten hoşlanmıyorsun. Bugün onu sıkıştırmak yerine ona zaman tanıman, alacağın cevabın çok daha net olmasını sağlayacak. Sabır senin en zayıf yanın olabilir ama bu hafta en çok işine yarayacak şey de o.

Bekarsan, mesajına geç dönen ya da hemen karşılık vermeyen biri seni tedirgin edebilir. Zihnin hemen olumsuz senaryolar kurmaya başlıyor. Oysa sessizlik her zaman ilgisizlik anlamına gelmiyor; bazen karşındaki kişi de nasıl davranacağını düşünüyor. Bugün üst üste mesaj atmak yerine kendi işine dönmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Koç Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Koç Burcu Yorumu

Aylık Koç Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Koç Burcu Yorumu

Yıllık Koç Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Koç Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bugün Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Koç burcu için sağlık açısından nasıl bir gün olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın