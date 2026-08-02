Sevgili Koç, bugün Chiron kazanç ve öz değer alanına yerleşerek geri hareketine başlıyor ve bu geçiş kalbinin en hassas köşesine, “yeterince mi değerliyim” sorusuna dokunuyor. İlişkin varsa, partnerinin sana gösterdiği ilgiyi bazen küçümseyip “aslında büyük bir şey değil” diye geçiştirdiğini fark edebilirsin. Oysa o ilgi tam da senin hak ettiğin şey. Bugün bir jestini sorgulamadan, sadece “bu beni mutlu etti” diyerek kabul etmeyi dene; küçük bir teşekkür bile aranızdaki bağı besleyecek.

Bekarsan, ilgi görmek için sürekli bir şey yapman gerektiğine dair içten içe bir inanç taşıyor olabilirsin. Oysa çekicilik bazen hiçbir çaba göstermediğin, sadece kendin olduğun anlarda ortaya çıkar. Bugün kimseyi etkilemeye çalışmadan geçirdiğin bir saat, seni en doğal haline döndürecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…