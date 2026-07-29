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Koç Burcu right-white
30 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.07.2026 - 18:01
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Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 30 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

30 Temmuz Perşembe günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Ay’ın burcuna geçmesiyle birlikte aşk hayatında cesaretin epey yükseliyor. İlişkin varsa, ilk adımı atan, plan yapan ve aranızdaki enerjiyi canlandıran taraf sen olabilirsin. Partnerin de bu coşkulu halinden etkilenebilir. Ama küçük bir uyarı: Ay ile Plüton arasındaki gerginlik seni gereğinden fazla ısrarcı yapabilir. Haklı olduğunu düşündüğün bir konuda diretmek yerine biraz geri çekilip partnerinin ne hissettiğini dinlemen çok daha iyi sonuç verebilir.

Bekarsan, hoşlandığın kişiye açılmak ya da ilk mesajı atmak için bugün kendini daha cesur hissedebilirsin. Bu güzel bir şey; çünkü fazla beklediğinde zaten sabrın çabuk tükeniyor! Yine de Neptün’ün bulanık etkisi nedeniyle karşındaki kişiyi olduğundan daha ideal görmemeye dikkat et. İlk heyecana kapılmadan biraz gözlem yapmak sana iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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