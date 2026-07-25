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Koç Burcu right-white
26 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.07.2026 - 18:01
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Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 26 Temmuz Pazar gününüz nasıl geçecek? 

26 Temmuz Pazar günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Satürn bugün senin burcunda geri hareketine başlıyor ve geçmişteki davranışlarını önüne bir ayna gibi koyuyor. İlişkin varsa, ilişkinde defalarca tekrarladığın bir tavrı bugün ilk kez bu kadar net görüyorsun. Belki en ufak gerginlikte savunmaya geçip partnerini suçluyorsun, belki de her şey yolundayken bir sorun çıkararak huzuru kendin bozuyorsun. Bu örüntü yıllardır aynı, sadece bugüne kadar fark etmemiştin. Ay ile Venüs arasındaki üçgen sana bunu partnerinle konuşma cesareti veriyor. Ona 'bende şöyle bir alışkanlık var ve bunu değiştirmek istiyorum' dediğinde, aylardır aranıza giren gerginliğin bir anda çözüldüğünü göreceksin. İtiraf etmek zayıflık değil, olgunluktur.

Bekarsan, geçmiş ilişkilerinde tekrar eden bir deseni fark ediyorsun. Hep aynı tip insana tutuluyor, hep aynı noktada sıkışıyor ve ilişkilerin hep benzer sebeplerle bitiyor. Bu bir kader değil, senin seçimlerinin sonucu. Bugün kendine 'beni bu insanlara çeken şey ne?' diye samimiyetle sormalısın. Belki ulaşılmaz olanı kovalıyorsun, belki sana kötü davrananı heyecan verici buluyorsun. Bu soruyu yanıtladığında, bir sonraki seçimin çok daha bilinçli olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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