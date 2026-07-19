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Koç Burcu right-white
20 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.07.2026 - 18:01
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Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 20 Temmuz Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 

20 Temmuz Pazartesi günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün aşk hayatında konuşulmayan ama herkesin hissettiği o küçük dengesizlik yüzeye çıkıyor. İlişkin varsa, faturaları kim ödüyor, market listesini kim yapıyor, kim kimin arkasını topluyor… Bunlar romantik konular değil, biliyorum; ama bugün tam da bu sıradan meseleler aranızdaki sessiz gerginliğin kaynağı. Kızmadan, suçlamadan masaya yatırdığında ikiniz de rahatlayacaksınız.

Bekarsan, henüz adı bile konmamış bir yakınlıkta kendini şimdiden fazla sorumlu hissediyor olabilirsin; onun ruh halini düzeltmek, hayatını yoluna koymak sana düşmüyor. Bu kadar erken kimsenin yükünü sırtlanma. Bugün sadece kendi ağırlığını taşı, bu yeterli. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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