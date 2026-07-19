Sevgili Koç, bugün aşk hayatında konuşulmayan ama herkesin hissettiği o küçük dengesizlik yüzeye çıkıyor. İlişkin varsa, faturaları kim ödüyor, market listesini kim yapıyor, kim kimin arkasını topluyor… Bunlar romantik konular değil, biliyorum; ama bugün tam da bu sıradan meseleler aranızdaki sessiz gerginliğin kaynağı. Kızmadan, suçlamadan masaya yatırdığında ikiniz de rahatlayacaksınız.

Bekarsan, henüz adı bile konmamış bir yakınlıkta kendini şimdiden fazla sorumlu hissediyor olabilirsin; onun ruh halini düzeltmek, hayatını yoluna koymak sana düşmüyor. Bu kadar erken kimsenin yükünü sırtlanma. Bugün sadece kendi ağırlığını taşı, bu yeterli. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…