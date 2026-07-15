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Koç Burcu right-white
16 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.07.2026 - 18:01
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Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 16 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

16 Temmuz Perşembe günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Güneş’in bugün Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte aşk hayatında duygusal güvenliğe ve aidiyet bağlarına odaklanacağın bir dönem başlıyor. İlişkisi olan bir Koç isen partnerinle ev hayatı, ailevi sorumluluklar veya geçmişten taşınan kırgınlıklar yüzünden karşı karşıya gelebilirsin. Gökyüzündeki durağan Merkür ve Satürn baskısı seni daha savunmacı yapabileceği için eleştirileri kişisel algılamamaya ve partnerinin alanına saygı duymaya özen göstermelisin.

Bekar bir Koç isen sosyal ortamlardan uzaklaşarak kabuğuna çekilmeyi tercih edebilirsin. Kalbinin kapılarını yeni birine açmadan önce geçmiş ilişkilerden kalan duygusal yükleri tamamen temizlemen gerektiğinin farkına varacaksın. Geçici heyecanlar peşinde koşmak yerine, sana gerçekten huzur ve samimi bir bağ verebilecek adımları beklemek bu süreçte sana çok daha iyi gelecektir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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