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Koç Burcu right-white
11 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.07.2026 - 18:01
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Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 11 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

11 Temmuz Cumartesi günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, 11 Temmuz’da etkisini sürdüren Neptün retrosu aşk hayatında bazı duyguların yönünü değiştirebilir. Özellikle uzun süredir peşinden koştuğun bir ilişkinin ya da ilgini çeken bir kişinin sende yarattığı heyecanın azaldığını fark edebilirsin. Bugün karşındaki insanı değil, onun hayatındaki yerini daha gerçekçi değerlendirmeye başlayacaksın.

İlişkisi olan bir Koç burcuysan, partnerinin sevgiyi gösterme biçimi senin için daha önemli hale gelebilir. Yoğun bir gününde seni araması, küçük bir sorununla ilgilenmesi ya da sen söylemeden bir ihtiyacını fark etmesi büyük sözlerden daha fazla anlam taşıyabilir. Bugün aşkı jestlerde değil, günlük hayatın içindeki emekte arayacaksın.

Bekar bir Koç burcuysan, uzun süredir mesajlaştığın ya da ilgisini kazanmaya çalıştığın biriyle ilgili duyguların değişebilir. Özellikle seni hayatına dahil etmeyen ama ilgiyi canlı tutan biri artık eskisi kadar etkileyici görünmeyebilir. Buna karşılık uzun zamandır yanında olan bir kişinin değeri gözünde büyüyebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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