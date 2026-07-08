Sevgili Koç, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatında alışık olmadığın bir farkındalık yaşayabilirsin. Uzun süredir peşinden koştuğun, mesaj attığın ya da ilgisini kazanmaya çalıştığın biri varsa, bugün ilk kez yorulan tarafın sen olduğunu fark edebilirsin. Karşı tarafın verdiği kısa bir cevap, ertelenen bir buluşma ya da yine ilk adımı senin atman gereken bir durum, hislerini yeniden gözden geçirmeni sağlayabilir.

İlişkisi olan bir Koç burcuysan, partnerinin sana aldığı büyük hediyelerden çok günlük hayatını kolaylaştıran küçük davranışları dikkatini çekebilir. Sabah gönderilen kısa bir mesaj, sen söylemeden halledilen bir iş ya da yoğun bir gününde yanında olduğunu hissettiren küçük bir destek düşündüğünden daha değerli gelebilir.

Bekar bir Koç burcuysan, seni uzun süredir bekleten ya da ilgisini doz doz veren birine karşı heyecanının azaldığını fark edebilirsin. Buna karşılık daha önce romantik açıdan değerlendirmediğin ama zor zamanında yanında olan, seni gerçekten dinleyen biri bir anda farklı görünmeye başlayabilir.

Bugün aşk hayatında değişen şey duyguların değil, emeğini kimin için harcamaya değer gördüğün olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…