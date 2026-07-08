article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 9 Temmuz Perşembe Koç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
9 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.07.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 9 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

9 Temmuz Perşembe günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatında alışık olmadığın bir farkındalık yaşayabilirsin. Uzun süredir peşinden koştuğun, mesaj attığın ya da ilgisini kazanmaya çalıştığın biri varsa, bugün ilk kez yorulan tarafın sen olduğunu fark edebilirsin. Karşı tarafın verdiği kısa bir cevap, ertelenen bir buluşma ya da yine ilk adımı senin atman gereken bir durum, hislerini yeniden gözden geçirmeni sağlayabilir.

İlişkisi olan bir Koç burcuysan, partnerinin sana aldığı büyük hediyelerden çok günlük hayatını kolaylaştıran küçük davranışları dikkatini çekebilir. Sabah gönderilen kısa bir mesaj, sen söylemeden halledilen bir iş ya da yoğun bir gününde yanında olduğunu hissettiren küçük bir destek düşündüğünden daha değerli gelebilir.

Bekar bir Koç burcuysan, seni uzun süredir bekleten ya da ilgisini doz doz veren birine karşı heyecanının azaldığını fark edebilirsin. Buna karşılık daha önce romantik açıdan değerlendirmediğin ama zor zamanında yanında olan, seni gerçekten dinleyen biri bir anda farklı görünmeye başlayabilir.

Bugün aşk hayatında değişen şey duyguların değil, emeğini kimin için harcamaya değer gördüğün olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Koç Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Koç Burcu Yorumu

Aylık Koç Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Koç Burcu Yorumu

Yıllık Koç Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Koç Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bugün Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Koç burcu için sağlık açısından nasıl bir gün olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın