Sevgili Koç, partnerinle arandaki dinamik bugün uyum ve estetik üzerine kurulu. Evinizin dekorasyonunu yenilemek, birlikte sanat galerisi gezmek veya sadece şık bir akşam yemeği hazırlamak ilişkine zarafet katıyor. Sorunları tartışırken bile diplomatik bir dil kullandığın için sevginiz saygıyla harmanlanıp sarsılmaz bir hal alacak.

Bekar bir Koç burcu isen, bugün aşka dair büyük ve abartılı beklentilerini bir kenara bırakıyorsun. Gösterişli ama içi boş flörtleri eleyerek; sanata, estetiğe ve toplumsal konulara duyarlı, nezaketiyle seni etkileyen zarif bir karaktere kalbini açıyorsun. İletişimde yakaladığınız estetik ahenk seni büyüleyecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…