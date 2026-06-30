Sevgili Koç, partnerinle aranızdaki romantizmi bugün bir dostluk şölenine çeviriyorsun. İlişkini sadece iki kişilik bir dünya olmaktan çıkarıp, etrafındaki renkli insanlarla harmanladığında, aranızdaki sohbetlerin ne kadar zenginleştiğini fark edeceksin. Birlikte yeni bir vizyonu tartışmak sevginizi sarsılmaz kılacak.

Bekar bir Koç burcu isen, kıskanç ve kısıtlayıcı insanlara kapını sımsıkı kapatıyorsun. Hayatında kendi özgürlük alanı olan, senin bireyselliğine saygı duyan ve toplumsal konulara duyarlılığıyla sana ilham veren bir karakterle tanışmak ufkunu açacak. Zihinsel çekim, fiziksel çekimin çok önüne geçiyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…