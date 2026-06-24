Sevgili Koç, bitme noktasına gelmiş bir iletişimi zorlamak yerine serbest bırakmak, ruhunda büyük bir hafifleme yaratıyor. Aşkta kendi sınırlarını belirlemen, ileride çok daha sağlıklı ilişkiler kurman için sana alan açacak.

Bekar bir Koç burcu isen, Venüs Uranüs karesi aşkı hiç ummadığın yerlerde karşına çıkarıyor. Standartlarının dışındaki karakterlere şans vermek, kalbinde uzun zamandır unuttuğun kıpır kıpır bir heyecanı yeniden uyandıracak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...