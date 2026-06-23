Sevgili Koç, partnerinle masaya oturup hayatın maddi gerçeklerini planlamak, ilişkine netlik ve sağlamlık katıyor. Hayalleri bir kenara bırakıp, el ele vererek somut bir gelecek inşa etme kararlılığınız sevginizi mühürleyecek.

Bekar bir Koç burcu isen, anlık heyecanlardan ve uçarı flörtlerden bugün itibarıyla uzaklaşıyorsun. Sana verdiği sözü tutan, zamanında randevuya gelen ve ayakları yere çok sağlam basan karakterle ciddi bir yola adım atıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...