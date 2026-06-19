Sevgili Koç, Güneş ile Chiron altmışlık açısı sayesinde partnerinle arandaki şeffaf iletişim, ilişkini yüzeysellikten kurtarıp sağlam bir temele oturtuyor. Kendini savunmaya geçmeden, sadece duygularını ifade ederek yaptığın içten konuşma, partnerinin sana olan aşkını ve saygısını ikiye katlayacak.

Bekar bir Koç burcu isen, flört dünyasında sahte profiller çizen herkesi hayatından eliyorsun. Kendi kusurlarıyla barışık, sana hikayesini dürüstçe anlatan ve senin de gardını düşürmeni sağlayan şifacı ruhla taze, beklentisiz ve huzurlu bir bağ kuracaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...