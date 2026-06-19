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Koç Burcu right-white
20 Haziran 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.06.2026 - 18:01
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Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 20 Haziran Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

20 Haziran Cumartesi günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Güneş ile Chiron altmışlık açısı sayesinde partnerinle arandaki şeffaf iletişim, ilişkini yüzeysellikten kurtarıp sağlam bir temele oturtuyor. Kendini savunmaya geçmeden, sadece duygularını ifade ederek yaptığın içten konuşma, partnerinin sana olan aşkını ve saygısını ikiye katlayacak.

Bekar bir Koç burcu isen, flört dünyasında sahte profiller çizen herkesi hayatından eliyorsun. Kendi kusurlarıyla barışık, sana hikayesini dürüstçe anlatan ve senin de gardını düşürmeni sağlayan şifacı ruhla taze, beklentisiz ve huzurlu bir bağ kuracaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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