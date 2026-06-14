Sevgili Koç, bugün ilişkiler evini tazeleyen İkizler Yeni Ayı ile birlikte, geçmişten gelen o özür mesajı, mevcut ilişkisi olanlar için partnerleriyle aralarında küçük bir güven testine dönüşebilir. Bu mesajı partnerinden saklamak yerine ona okutarak, aranızdaki şeffaflığı sarsılmaz bir hale getireceksin.

Bekar bir Koç burcu isen, eski defterlerin kapanmasıyla birlikte üzerinde hissettiğin görünmez ağırlık kalkıyor. Yeni biriyle tanışmak için acele etmiyorsun. Gelen mesajlara dönmemenin, telefonu bir kenara atıp sadece kendi zevklerine odaklanmanın lüksünü yaşayacaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...