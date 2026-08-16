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Koç Burcu right-white
17 - 23 Ağustos 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.08.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 17 Ağustos - 23 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 17 Ağustos - 23 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, haftaya biraz kafan karışık başlıyorsun. Pazartesi Mars ile Neptün arasındaki kare, senin en sevmediğin şeyi getiriyor: belirsizlik. İlk iki gün ne istediğinden emin olamayabilir, normalde hemen atacağın adımı atamayabilirsin. Ancak salıdan itibaren Ay Akrep’e geçtiğinde odağın yerine geliyor ve perşembe günü İlk Dördün ile birlikte başlattığın bir işte kritik bir eşiğe geliyorsun. Pazar günü Güneş Başak burcuna geçiyor ve senin günlük düzen alanına yerleşiyor; yani önümüzdeki bir ay boyunca dağınık giden ne varsa toparlama vaktin geliyor.

Maddi olarak ise haftanın ilk günlerinde kesin karar vermemelisin, çünkü rakamlar sana olduğundan farklı görünebilir. Perşembeden itibaren paylaşılan bir konu netleşiyor; bir kredi, bir ortaklık payı ya da bekleyen bir ödeme sonuca bağlanabilir.

Aşk hayatında hafta ortası dikkat istiyor. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, cuma günü Venüs ile Satürn karşı karşıya geliyor ve partnerinle aranıza mesafe girebilir; bunu bir soğuma değil, ikinizin de nefes alma ihtiyacı olarak görmelisin. Bekar bir Koç burcu isen, pazartesi birine dair kurduğun hayal ile gerçek karışabilir, ancak hafta sonuna doğru tablo netleşiyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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