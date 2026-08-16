Sevgili Koç, haftaya biraz kafan karışık başlıyorsun. Pazartesi Mars ile Neptün arasındaki kare, senin en sevmediğin şeyi getiriyor: belirsizlik. İlk iki gün ne istediğinden emin olamayabilir, normalde hemen atacağın adımı atamayabilirsin. Ancak salıdan itibaren Ay Akrep’e geçtiğinde odağın yerine geliyor ve perşembe günü İlk Dördün ile birlikte başlattığın bir işte kritik bir eşiğe geliyorsun. Pazar günü Güneş Başak burcuna geçiyor ve senin günlük düzen alanına yerleşiyor; yani önümüzdeki bir ay boyunca dağınık giden ne varsa toparlama vaktin geliyor.

Maddi olarak ise haftanın ilk günlerinde kesin karar vermemelisin, çünkü rakamlar sana olduğundan farklı görünebilir. Perşembeden itibaren paylaşılan bir konu netleşiyor; bir kredi, bir ortaklık payı ya da bekleyen bir ödeme sonuca bağlanabilir.

Aşk hayatında hafta ortası dikkat istiyor. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, cuma günü Venüs ile Satürn karşı karşıya geliyor ve partnerinle aranıza mesafe girebilir; bunu bir soğuma değil, ikinizin de nefes alma ihtiyacı olarak görmelisin. Bekar bir Koç burcu isen, pazartesi birine dair kurduğun hayal ile gerçek karışabilir, ancak hafta sonuna doğru tablo netleşiyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…