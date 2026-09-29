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Koç Burcu right-white
30 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 30 Eylül Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 30 Eylül Çarşamba günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, iş yerinde başkasının sorumluluğundaki bir dosya bugün masana gelebilir. Merkür'ün Akrep'e geçişi, yüzeyde düzgün görünen bir raporun ya da planın arkasındaki eksikleri görmeni kolaylaştırıyor; sorduğun sorular can sıkıcı bulunsa bile sonunda haklı çıkacaksın. Gün kararırken Ay İkizler'e ilerleyecek ve yakın çevrenden gelen telefonlar ile mesajlar çoğalacak. Kısa ve net cevaplar vererek işini aksatmadan ilerleyebilirsin.

Maddi olarak ortak hesaplar, kredi kartı ekstreleri ve bekleyen borçlar gündemine giriyor. Önüne gelen bir teklifi kabul etmeden önce ayrıntılarını tek tek okumak seni olası bir kayıptan korur.

Peki ya aşk? Gerçekten neler hissettiğinizi partnerinle açıkça konuşmak için doğru bir gün; yüzeysel sohbetleri geride bırak. Bekarsan bir arkadaş buluşmasında tanışacağın meraklı ve konuşkan biri dikkatini çekebilir, onu acele etmeden tanımaya çalış.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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