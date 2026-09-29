Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 30 Eylül Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Balık, Akrep'e geçen Merkür bugün seni bir konuyu araştırmaya ve uzun süre okumaya yönlendirebilir; bu da gözlerinde kuruluk ve yanma yapabilir. Ekran parlaklığını azaltmak ve belli aralıklarla gözlerini kapatıp dinlendirmek rahatlatır. Okurken ışığın arkandan gelmesine dikkat etmek de gözlerini yormaz. Gün sonunda ayaklarında yorgunluk ve şişlik hissedersen ayak tabanlarını başparmaklarınla ovarak hafif bir masaj yapmak iyi gelir. Ay ev alanına, yani İkizler'e ilerlediğinde evde sakin bir akşam geçirmek isteyeceksin. Ağır yemekler yerine sebze çorbası gibi hafif bir öğün seçmek ve erken yatmak bedenini toparlar. Ayak parmaklarının arasında kaşıntı ya da kızarıklık fark edersen ayaklarını iyice kurulamak ve pamuklu çorap giymek işe yarar. Bağışıklığını desteklemek için portakal ve mandalina gibi mevsim meyvelerini atlama.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…