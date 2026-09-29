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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 30 Eylül Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

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P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 30 Eylül Çarşamba gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 30 Eylül Çarşamba gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 30 Eylül Çarşamba gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Koç

Koç

Sevgili Koç, Akrep'e adım atan Merkür bugün seni bir konuyu uzun uzun düşünmeye itebilir; bu yoğunluk alnında ve şakaklarında bir baskı olarak hissedilebilir. Başın ağrımaya başlarsa ensene ve şakaklarına parmak uçlarınla dairesel masaj yapmak rahatlatır. Ekran başında uzun süre kalıyorsan belli aralıklarla gözlerini uzaktaki bir noktaya odaklayıp birkaç kez kırpmak göz kaslarını dinlendirir. Kahveyi artırmak yerine öğle arasında kısa bir yürüyüşe çıkmak kan dolaşımını hızlandırır. Ay'ın İkizler'e geçişiyle telefon ve mesaj trafiği artabilir; boynunu sürekli öne eğerek yazmak ense kaslarını gerer, telefonu göz hizasına kaldırmayı dene. Yatmadan önce odayı karartmak uykuya geçişini kolaylaştırır. Gün içinde bir avuç ceviz ya da fındık atıştırmak beynine gereken enerjiyi verir ve odaklanmanı kolaylaştırır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Boğa

Boğa

Sevgili Boğa, ortaklık alanına geçen Merkür bugün yoğun görüşmelere yol açarken boğazını ve ses tellerini yorabilir. Uzun süre konuştuktan sonra sesinde kısıklık fark edersen ılık ıhlamur ya da ballı bir bitki çayı içmek boğazını yumuşatır. Konuşmalar arasında kısa sessiz molalar vermek ses tellerinin dinlenmesini sağlar. Boynunu yavaşça sağa sola çevirmek ve omuzlarını birkaç kez yukarı kaldırıp bırakmak bu bölgedeki gerginliği azaltır. Gün kararırken Ay İkizler'e ilerlediğinde canın tatlı ve hamur işi çekebilir; bunun yerine bir avuç badem ve birkaç kuru incirle kan şekerini dengede tutabilirsin. Akşam yemeğini hafif tutmak sabah daha dinç uyanmanı sağlar. Boynunun ön kısmında şişlik ya da yutkunurken zorlanma fark edersen bir doktora görünmeyi ertelememen önemli.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

İkizler

İkizler

Sevgili İkizler, yönetici gezegenin Merkür bugün Akrep'e geçerek çalışma alanını hareketlendiriyor ve iş temposunu artırıyor. Klavye başında uzun süre yazıyorsan bileklerinde ve parmaklarında bir sızı hissedebilirsin; ellerini yumruk yapıp açmak ve bileklerini daireler çizerek çevirmek rahatlatır. Masanın ve sandalyenin yüksekliğini dirseklerin rahat duracağı şekilde ayarlamak da bu yükü azaltır. Öğle yemeğini masada atıştırarak geçiştirmek hazımsızlık yapabilir, birkaç dakika ayırıp oturarak yemek sindirimine iyi gelir. Ay burcuna ulaştığında enerjin yükselecek ve yerinde duramayacaksın; bu enerjiyi tempolu bir yürüyüş ya da dansla harcamak gece daha rahat uyumanı sağlar. Nefesinin hızlandığını hissettiğinde burnundan derin bir nefes alıp ağzından yavaşça vermek sinirlerini yatıştırır. Kollarını başının üzerinde birleştirip yana doğru esnemek de omuz kaslarını gevşetir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Yengeç

Yengeç

Sevgili Yengeç, duygularını yoğunlaştıran Merkür bugün Akrep'e geçiyor ve bu yoğunluk midende bir kasılma ya da hazımsızlık olarak kendini gösterebilir. Kızartma ve çok baharatlı yemekler yerine haşlanmış sebze, yoğurt ve pirinç gibi hafif besinler seçmek mideni rahatlatır. Yemekleri acele etmeden, iyice çiğneyerek yemek de sindirimini kolaylaştırır. Yemekten sonra kısa bir yürüyüş şişkinliği azaltır. Ay gizli alanına geçip İkizler'de yol almaya başladığında kalabalıktan çekilme isteği duyacaksın; bu isteğe kulak verip erken yatmak bedenini toparlar. Uyumadan önce karnına sıcak bir kompres koymak kramp hissini hafifletir ve daha huzurlu bir uyku sağlar. Göğsünde bir daralma fark edersen omuzlarını geriye açıp derin nefes almak rahatlatır. Duygularını bir deftere yazmak da mideni hafifletir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Aslan

Aslan

Sevgili Aslan, ev alanına giren Merkür bugün evde bir düzenleme ya da temizlik yapmana yol açabilir. Dolapları boşaltırken ve eşyaları taşırken sırtını değil dizlerini bükerek kaldırmak bel ve sırt kaslarını korur. Tozlu raflarla uğraşırken hapşırık ve göz kaşıntısı başlarsa maske takmak iyi olur. İşin bitince ellerini nemlendirmek temizlik ürünlerinin kurutucu etkisini azaltır. Burcundaki Mars enerjini yüksek tutuyor; bu enerjiyi bisiklet ya da tempolu bir yürüyüşle boşaltmak omuzlarındaki gerginliği azaltır. İkizler'e ilerleyen Ay sosyal alanını canlandırdığında arkadaşlarınla dışarı çıkmak isteyebilirsin, ancak geç saatlere kadar kalmamak ertesi gün halsizliği önler. Kalbini desteklemek için tabağına zeytinyağı, balık ve yeşil yapraklı sebzeler eklemek iyi bir seçim olur. Yokuş çıkarken nefesin daralıyorsa temponu düşür.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Başak

Başak

Sevgili Başak, Akrep'e ilerleyen yönetici gezegenin Merkür bugün zihnini ayrıntılarda dolaştırabilir; bu da bağırsaklarında şişkinlik ve kramp olarak kendini gösterebilir. Kahvaltıda yulaf, muz ve kefir gibi sindirimi destekleyen besinler seçmek gün boyu rahat etmeni sağlar. Uzun süre oturarak çalışıyorsan kalkıp birkaç dakika dolaşmak bağırsak hareketlerini düzenler. Karnına hafif dairesel bir masaj yapmak da gazı azaltır. Ay kariyer alanına, yani İkizler'e girdiğinde iş gündemi aklına takılabilir; yatmadan önce ertesi günün listesini kâğıda yazıp bir kenara bırakmak uykuya dalmanı kolaylaştırır. Rezene ya da nane çayı da midene iyi gelir. Öğünlerini düzenli aralıklarla yemek ve gece geç vakitte atıştırmamak bağırsaklarının ritmini korur. Ev yoğurdu ve turşu gibi fermente besinler de faydalı olur.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Terazi

Terazi

Sevgili Terazi, Akrep'teki yeni yolculuğuna başlayan Merkür bugün seni çok konuşup çok düşündüğün bir güne hazırlıyor; gün sonunda bel bölgende ve sırtının alt kısmında bir ağırlık hissedebilirsin. Uzun süre aynı sandalyede oturuyorsan belinin arkasına küçük bir yastık koymak omurganı destekler. Tuzlu atıştırmalıklar vücudunda ödem yapabilir, bunun yerine taze meyve ve sebze tüketmek bedenini hafifletir. İkizler'deki Ay yeni deneyimlere kapı açtığında yeni bir spor dalı denemek ilgini çekebilir; pilates ya da yoga gibi esnemeye dayalı bir ders belini rahatlatır. Cildin kuruluk yapıyorsa akşam nemlendirici sürmeyi unutma. Dudaklarının çatlamaması için de yanında bir dudak kremi bulundur. Böbrek bölgende bir sızı fark edersen tuzu ve işlenmiş gıdaları azaltmak, gerekirse bir uzmana danışmak doğru olur.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Akrep

Akrep

Sevgili Akrep, Merkür bugün burcuna geçiyor ve zihnin çok hızlı çalışıyor; bu hız çene kaslarını sıkmana ve gece dişlerini gıcırdatmana yol açabilir. Gün içinde çeneni fark ettiğinde dilini damağına dayayıp alt çeneni gevşetmek bu gerginliği azaltır. Sert kabuklu yemişler ve sakız gibi çeneyi yoran yiyeceklere bugün ara vermek de iyi olur. Yoğun bir günün ardından kaslarında tutulma hissedersen hafif esneme hareketleri iyi gelir. Ay'ın İkizler'e geçtiği saatlerde canın ağır ve yağlı yemekler çekebilir; bunun yerine ızgara balık ve yeşil salata tercih etmek hem sindirimini hem uykunu rahatlatır. Yatak odanı serin tutmak da daha derin uyumanı sağlar. Üreme ve boşaltım sistemiyle ilgili rutin kontrollerini ertelediysen bugün bir randevu almak içini rahatlatır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Yay

Yay

Sevgili Yay, gizli alanına geçen Merkür bugün zihnini geç saatlere kadar meşgul edip uykunun bölünmesine yol açabilir. Akşam kafeinli içecekleri kesmek ve yatmadan önce ekrana bakmayı bırakmak uykuya dalmanı kolaylaştırır. Gün boyu masa başında kaldıysan kalça ve uyluk kaslarında bir gerginlik birikebilir; ayakta durup bir bacağını arkaya doğru esnetmek bu bölgeyi rahatlatır. Merdiven çıkmayı tercih etmek de bacaklarını güçlendirir. Ay ilişki alanına, yani İkizler'e ulaştığında partnerinle ya da bir arkadaşınla yürüyüşe çıkmak hem bedenine hem moraline iyi gelecek. Akşam yemeğinde alkol ve ağır soslardan uzak durmak karaciğerini yormaz. Karaciğerini desteklemek için enginar, pancar ve yeşil yapraklı sebzelere tabağında yer açabilirsin. Uzun yürüyüşlerde kalça eklemini zorlamamak için adımlarını kısa tut.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Oğlak

Oğlak

Sevgili Oğlak, Merkür'ün bugün Akrep'e geçişi ekip çalışmalarını artırırken uzun toplantılar dizlerini ve bel kemiğini yorabilir. Uzun süre oturduktan sonra ayağa kalkarken dizlerinde bir sızı hissedersen, oturduğun yerde bacaklarını düzleştirip ayak bileklerini kendine doğru çekmek eklemlerini gevşetir. Kalsiyum ve D vitamini açısından zengin yoğurt, peynir ve yumurta gibi besinlere tabağında yer ayırmak kemiklerini destekler. Ay'ın İkizler'e girişiyle günlük iş yükün artabilir; molaları atlamamak için telefonuna hatırlatıcı kurmak işine yarar. Merdivenleri inerken tırabzana tutunmak da dizlerini korur. Yatmadan önce dizlerinin altına bir yastık koymak belini rahatlatır. Cildinde kuruluk ya da kaşıntı fark edersen yumuşak bir nemlendirici kullanmak rahatlatır. Dişlerinde hassasiyet varsa çok soğuk ve çok sıcak içeceklerden uzak dur.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Kova

Kova

Sevgili Kova, kariyer alanına geçen Merkür bugün iş yerindeki baskıyı artırırken bu yük baldırlarında ve ayak bileklerinde bir ağırlık olarak birikebilir. Gün boyu ayakta kalıyorsan rahat ve destekli ayakkabılar seçmek, oturuyorsan ayak bileklerini ara ara çevirmek kan dolaşımını hızlandırır. Akşam bacaklarını bir süre duvara dayayıp yukarıda tutmak şişliği azaltır. Günün sonunda Ay İkizler'e geçtiğinde eğlenceli bir aktivite yapma isteğin artacak; arkadaşlarınla bowling ya da dans gibi hareketli bir etkinlik bedenini canlandırır. Uyumadan önce hafif bir bitki çayı sinirlerini yatıştırır ve daha rahat bir gece geçirmeni sağlar. Uzun süre bilgisayar başında kaldıktan sonra ayak parmaklarının üzerinde yükselip inmek baldır kaslarını çalıştırır. Kan dolaşımını desteklemek için tuzu azaltıp potasyumdan zengin muz ve kuru kayısı tüketebilirsin.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Balık

Balık

Sevgili Balık, Akrep'e geçen Merkür bugün seni bir konuyu araştırmaya ve uzun süre okumaya yönlendirebilir; bu da gözlerinde kuruluk ve yanma yapabilir. Ekran parlaklığını azaltmak ve belli aralıklarla gözlerini kapatıp dinlendirmek rahatlatır. Okurken ışığın arkandan gelmesine dikkat etmek de gözlerini yormaz. Gün sonunda ayaklarında yorgunluk ve şişlik hissedersen ayak tabanlarını başparmaklarınla ovarak hafif bir masaj yapmak iyi gelir. Ay ev alanına, yani İkizler'e ilerlediğinde evde sakin bir akşam geçirmek isteyeceksin. Ağır yemekler yerine sebze çorbası gibi hafif bir öğün seçmek ve erken yatmak bedenini toparlar. Ayak parmaklarının arasında kaşıntı ya da kızarıklık fark edersen ayaklarını iyice kurulamak ve pamuklu çorap giymek işe yarar. Bağışıklığını desteklemek için portakal ve mandalina gibi mevsim meyvelerini atlama.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
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