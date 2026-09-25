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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 26 Eylül Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 26 Eylül Cumartesi gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 26 Eylül Cumartesi gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 26 Eylül Cumartesi gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, kendi burcunda gerçekleşen bugünkü dolunay, baş bölgende bir enerji birikimine yol açabilir; heyecanının ve gerginliğinin aynı anda yükselmesi baş ağrısına zemin hazırlayabilir. Derin nefes alarak bu birikimi düzenli aralıklarla boşaltman, günü daha rahat geçirmeni sağlayacak. Ekranlara uzun süre bakmaktan kaçınıp gözlerine de mola vermen bugün faydalı olacak. Spor ya da hareketli bir aktivite, bugün biriken enerjini en sağlıklı şekilde dışarı atmanın yolu olabilir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, söylemekten kaçındığın sözler bugün boğazında fiziksel bir gerginlik olarak birikebilir; Koç'ta yaşanan dolunayın getirdiği duygusal yoğunluk bu birikimi tetikliyor. İçini dökmek istediğin birine bugün açılman, bu birikimi hafifletecek. Sesini fazla zorlamadan sıcak bir içecek tüketmen, boğazındaki gerginliği fiziksel olarak da yatıştıracak. Söylemekten çekindiğin bir cümleyi bugün kurman, üzerindeki en büyük yükü kaldırabilir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün zihninin her zamankinden hızlı çalıştığını fark edebilirsin; bu dolunayın etkisiyle büyüyen yoğunluk, ellerinde ve omuzlarında bir gerginlik olarak açığa çıkabilir. Zihnindeki çok sayıda düşünceyi kağıda dökmen, bu yükü hafifletmene yardımcı olacak. Kısa esneme molaları bugün özellikle işine yarayacak, özellikle ellerini ve bileklerini gevşetmen faydalı olacak. Tek bir konuya odaklanmaya çalışman, dağınık zihnini toparlamanın en pratik yolu olabilir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, dolunayın getirdiği duygusal yoğunluk bugün doğrudan sindirim sistemine yansıyabilir; mide bölgende hissedeceğin bir hassasiyet bunun işareti olabilir. Ağır yemeklerden uzak durup hafif besinler tercih etmen, bugün seni rahatlatacak. Duygularını içine atmak yerine güvendiğin biriyle paylaşman, midendeki gerginliği de yatıştıracak. Yemek yerken telefonuna bakmadan, yavaş ve dikkatli yemen bugün sindirimine iyi gelecek.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, kalbinin bugün her zamankinden hızlı attığını fark edebilirsin; dolunayın yarattığı heyecan ve gerginlik aynı anda yükselerek bu hissi güçlendiriyor. Sevdiğin bir aktiviteye zaman ayırman, bu enerjiyi olumlu bir şekilde boşaltmana yardımcı olacak. Kafeini bugün biraz azaltman, kalp atışlarındaki bu belirginliği dengelemene yardımcı olabilir. Omuzlarında ve sırtında bir gerginlik fark edersen, kısa bir esneme molası işine yarayacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, dolunayın getirdiği yoğun enerji bugün kontrol etme isteğini her zamankinden fazla tetikleyebilir; bu gerginlik bağırsaklarında hafif bir sıkışma olarak hissedilebilir. Derin nefes almak ve öğünlerini sakin bir ortamda yemek, bu gerginliği azaltacak. Zihnindeki fazla detaycı sesi bugün biraz susturman, mideni de rahatlatacak bir etki yaratacak. Planların dışına çıkan küçük bir aksaklığı dert etmeden geçiştirmen, bugün bedenine en büyük iyiliği olacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, karşı burcunda gerçekleşen bugünkü dolunay, denge kurma çabanı fiziksel olarak da hissettirebilir; bu yoğunluk özellikle bel ve böbrek bölgende kendini gösterebilir. Bol su içmen ve uzun süre aynı pozisyonda kalmamaya özen göstermen, bu yükü hafifletecek. Otururken duruşuna dikkat etmen, bugün beline binen yükü belirgin şekilde azaltabilir. Günün ortasında kısa bir yürüyüşe çıkman, bedenindeki bu ağırlığı dağıtmana yardımcı olacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bedeninde biriken bir şeyleri dışarı atma isteği hissedebilirsin bugün; dolunayın güçlendirdiği bu enerji, arınma ihtiyacını her zamankinden belirgin kılıyor. Bol su tüketmen ve hafif bir terleme sağlayacak bir hareket yapman, bu ihtiyacı desteklemene yardımcı olacak. Ağır ve işlenmiş besinlerden bugün uzak durman, bedenindeki arınma sürecini hızlandıracak. Bugünü erken bitirip dinlenmene alan tanıman, bu süreci asıl tamamlayacak adım olacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bacaklarında bugün bir huzursuzluk, bir yere gitme isteği hissedebilirsin; dolunayın harekete geçirdiği bu enerji, kalça ve uyluk bölgende de kendini gösterebilir. Kısa bir yürüyüş ya da açık havada geçireceğin birkaç dakika, bu birikmiş enerjiyi dağıtmana yardımcı olacak. Ağır ve yağlı yemeklerden bugün uzak durman, karaciğerini de rahatlatacak. Uzun süre aynı pozisyonda oturmak yerine sık sık yer değiştirmen, bugün bacaklarını fark edilir şekilde rahatlatacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, üstlendiğin sorumlulukların ağırlığı bugün fiziksel olarak da hissedilebilir; dolunayın getirdiği yoğun enerji, bu yükü dizlerinde ve eklemlerinde bir ağırlık olarak gösterebilir. Kısa mola vermeden çalışmayı sürdürmek yerine ara sıra kalkıp gerinmen, bu ağırlığı hafifletecek. Omuzlarındaki yükü bir süreliğine bırakman, hem bedenini hem zihnini rahatlatacak. Bugün üstlendiğin işlerden birini ertelemeyi göze alman, eklemlerine binen yükü de gerçek anlamda azaltacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün içinde hareket etme isteği her zamankinden güçlü olabilir; dolunayın yükselttiği bu enerji, dolaşım sisteminde ve baldırlarında bir gerginlik olarak da hissedilebilir. Kısa, düzenli hareket molaları bugün uzun bir egzersizden daha çok işine yarayacak. Bol su içmen ve ayaklarını zaman zaman yukarı kaldırman, dolaşımını rahatlatacak. Dar ve sıkı kıyafetlerden bugün kaçınman, baldırlarındaki bu gerginliği belirgin şekilde azaltacak bir adım olacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, kendi burcundan bir gün önce Koç'a geçen Ay'ın bugün tamamladığı dolunay, bedeninde birikmiş bir yükü açığa çıkarabilir; bu yorgunluk özellikle ayaklarında ve genel enerjinde hissedilebilir. Ayaklarını yukarı kaldırıp birkaç dakika dinlendirmen, bu yorgunluğu hafifletecek. Bol su içmen bağışıklığını da destekleyecek. Bugün planlarını hafifletip kendine erken bir mola vermen, yorgunluğunun kalıcı hale gelmesini önleyecek.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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