Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 26 Eylül Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Yay, bacaklarında bugün bir huzursuzluk, bir yere gitme isteği hissedebilirsin; dolunayın harekete geçirdiği bu enerji, kalça ve uyluk bölgende de kendini gösterebilir. Kısa bir yürüyüş ya da açık havada geçireceğin birkaç dakika, bu birikmiş enerjiyi dağıtmana yardımcı olacak. Ağır ve yağlı yemeklerden bugün uzak durman, karaciğerini de rahatlatacak. Uzun süre aynı pozisyonda oturmak yerine sık sık yer değiştirmen, bugün bacaklarını fark edilir şekilde rahatlatacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…